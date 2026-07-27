PT lança Expedito Netto como candidato a governo de Rondônia

Por Assessoria

Publicada em 27/07/2026 às 09h22

O Partido dos Trabalhadores (PT) confirmou a candidatura do Expedito Netto ao governo do estado de Rondônia. A decisão foi tomada durante convenção realizada neste sábado(25), em Porto Velho.

Expedito Netto é formado em direito, tem atuação na política nacional e foi eleito deputado Federal por Rondônia em 2014, exercendo dois mandatos consecutivos.

Outras candidaturas aprovadas na convenção:

Luiz Carlos Teodoro (PSOL) para vice-governador(a);

Luciana Oliveira (PT) e Aires Mota (Partido Verde) para o Senado.

Durante a oficialização da candidatura, Expedito Netto afirmou que pretende apresentar uma alternativa de governo para Rondônia. Segundo ele, o grupo que o apoia está preparado para disputar as eleições e defendeu investimentos em áreas como segurança pública, saúde e educação, além da valorização dos servidores.

“A gente tem um grupo formado, um grupo que está pronto para a luta, que quer ganhar o governo e dar oportunidade à população de ter um governo diferente. […] Quem sabe, se investir em segurança pública, em saúde pública e em educação, a gente não consegue mudar não só os nossos municípios, como o nosso estado e o nosso país”, afirmou.

Formaram uma coligação a Federação Brasil da Esperança, integrada pelo Partido dos Trabalhadores (PT), Partido Comunista do Brasil (PCdoB) e Partido Verde (PV), e a Federação PSOL-Rede, composta pelo Partido Socialismo e Liberdade (PSOL) e pela Rede Sustentabilidade.

Calendário de convenções

As convenções são os eventos em que os filiados dos partidos se reúnem para escolher os candidatos nas eleições. A data limite é 5 de agosto.

Na sequência, os nomes devem ser registrados no Tribunal Superior (TSE) até o dia 15 de agosto. A campanha eleitoral começa oficialmente no dia seguinte.

Nas eleições deste ano, em 4º de outubro, os brasileiros vão votar para:

presidente;

governador;

Senado (duas vagas por estado);

deputado federal;

deputado estadual.

Trajetória de Expedito Netto

Expedito Netto tem atuação na política nacional e foi eleito deputado federal por Rondônia em 2014, exercendo dois mandatos consecutivos.

Em 2022, tentou novamente o cargo de deputado federal, mas não foi eleito. No ano seguinte, assumiu o cargo de Secretário Nacional da Pesca Industrial. Em 2026, filiou-se ao PT e foi indicado pelo partido como pré-candidato ao governo estadual.