Motorista fica gravemente ferido após colisão entre carro e carreta na BR-364

Por Plantão Jaru

Publicada em 27/07/2026 às 09h15

Segundo informações repassadas à redação do Plantão Jaru, o condutor de um Hyundai HB20seguia no sentido Ouro Preto do Oeste/Jaru quando, ao chegar nas proximidades do km 404, teria cochilado ao volante. Com isso, o veículo invadiu a pista contrária e acabou colidindo lateralmente contra uma carreta que trafegava no sentido oposto, de Jaru para Ouro Preto do Oeste.

O impacto foi bastante forte e deixou toda a lateral do HB20 completamente destruída. Com a violência da colisão, os airbags do automóvel foram acionados, reduzindo o risco de ferimentos mais graves ao motorista.

Equipes de resgate da concessionária Nova 364 foram rapidamente acionadas e prestaram atendimento à vítima. Apesar do susto e dos danos de grande monta no veículo, o condutor não apresentava ferimentos ou escoriações, não sendo necessário o encaminhamento para uma unidade hospitalar.

Durante o atendimento, a pista foi devidamente sinalizada pela equipe da concessionária para garantir a segurança dos demais motoristas que trafegavam pelo trecho. Após os procedimentos, o Hyundai HB20 foi removido para um ponto de apoio nas proximidades da cidade.

As circunstâncias do acidente deverão ser apuradas pelas autoridades competentes.