homem idoso é preso acusado de assédio sexual durante evento

Por G1

Publicada em 27/07/2026 às 09h28

Um homem de idade avançada, conhecido por se apresentar cantando em bares de Jaru, foi preso na noite deste domingo (27), acusado de assediar uma criança de 10 anos durante um evento realizado no Espaço Futura.

Segundo informações apuradas, a mãe da menina e algumas amigas perceberam quando o suspeito abraçou a criança de maneira considerada incomum. Desconfiada da atitude, a mãe orientou a filha para que não permitisse novo contato e passou a observar os movimentos do homem.

Ainda conforme o relato, o suspeito permaneceu à distância, mas continuava acompanhando a menina com o olhar. Em determinado momento, quando a criança se dirigiu ao banheiro, o homem teria ido atrás dela. A mãe percebeu a situação e conseguiu intervir, afastando o suspeito da filha.

Durante a intervenção, o homem ainda teria reagido, segurando e puxando com força o braço da mãe da criança. Diante da situação, seguranças do evento foram acionados e retiraram o suspeito do recinto que ficou pelo lado de fora até a chegada da Polícia Militar.

O homem foi conduzido à Unidade Integrada de Segurança Pública (UNISP), onde a mãe da vítima e testemunhas prestaram depoimento à autoridade policial.

Após os procedimentos iniciais, o suspeito permaneceu detido, e o caso seguirá sendo investigado pelas autoridades competentes para o esclarecimento dos fatos.