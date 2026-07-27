Netanyahu diz que Mamdani

Por NOTÍCIAS AO MINUTO

Publicada em 27/07/2026 às 10h22

O primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, acusou o prefeito de Nova York, Zohran Mamdani, de estimular divisões e aumentar a hostilidade contra a comunidade judaica. A declaração foi dada no domingo, durante entrevista à emissora americana Fox News.

A troca de críticas ocorre após Mamdani chamar o premiê israelense de “criminoso de guerra” e mencionar a possibilidade de prendê-lo durante a Assembleia-Geral da Organização das Nações Unidas, marcada para setembro.

Netanyahu confirmou que pretende comparecer ao encontro, mesmo diante da afirmação do prefeito de que ele não seria bem-vindo à cidade. Segundo o líder israelense, Mamdani deveria representar igualmente todos os nova-iorquinos, independentemente da religião.

“Ele deveria ser o prefeito de todos os nova-iorquinos, judeus, cristãos, muçulmanos, todos. Mas está tentando colocar um grupo contra o outro”, afirmou.

Mamdani já reconheceu que a administração municipal não tem competência para cumprir um mandado internacional dessa natureza. De acordo com ele, uma eventual detenção dependeria do governo federal dos Estados Unidos.

O presidente Donald Trump, no entanto, descartou a hipótese e afirmou que Netanyahu não será preso enquanto estiver em território americano.

Durante a entrevista, o primeiro-ministro também relacionou as declarações do prefeito ao aumento de episódios antissemitas nos Estados Unidos. Como exemplo, citou o ataque ocorrido na quinta-feira em Nova York, quando um homem judeu e outro asiático foram esfaqueados. As duas vítimas sobreviveram, e o suspeito foi preso e acusado de crimes de ódio.

Netanyahu afirmou ainda que integrantes da comunidade judaica da cidade relatam insegurança e desconforto. Nova York abriga uma das maiores populações judaicas fora de Israel.

“Os judeus estão com medo agora. Acho que isso está errado. Tudo isso está errado”, declarou.

Antes de assumir o cargo, Mamdani já havia prometido mobilizar a polícia municipal para cumprir ordens de prisão expedidas pelo Tribunal Penal Internacional contra autoridades procuradas, entre elas Netanyahu e o presidente da Rússia, Vladimir Putin.

Ao comentar uma possível ação durante a Assembleia-Geral, o prefeito afirmou que sua equipe analisava quais providências poderiam ser adotadas dentro dos limites legais. “Tudo o que a lei me permitir fazer em Nova York será feito”, declarou.

O Tribunal Penal Internacional, sediado em Haia, expediu um mandado de prisão contra Netanyahu sob acusações de crimes de guerra e contra a humanidade na Faixa de Gaza. O processo está relacionado à ofensiva israelense iniciada após o ataque do Hamas em 7 de outubro de 2023.