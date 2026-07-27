Luana Piovani critica Nathalia Valente:

Por IG

Publicada em 27/07/2026 às 10h54

Luana Piovani, 49, usou a sua conta pessoal do Instagram, na manhã do último domingo (26), para falar sobre um assunto bastante polêmico. Assim como outras tantas vezes, a atriz surpreendeu os seus seguidores ao criticar a atitude de uma influencer e ex-A Fazenda: Nathalia Valente.

Sem papas na língua, a famosa comentou sobre a presença da empresária em uma suposta ação de caridade na África. No último mês, Nathalia Valente e diversos outros influenciadores viajaram a Angola para participar de uma missão humanitária, mas as publicações não foram bem recebidas nas redes sociais.

A ex-participante de A Fazenda e outros influenciadores acabaram se tornando alvo de críticas, já que muitos internautas interpretaram a iniciativa como exagerada e afirmaram que ela estaria sendo feita apenas em busca de engajamento e curtidas.

Luana Piovani, então, compartilhou uma publicação com uma reflexão feita pelo jornalista Gabriel Perline. "Gabriel Perline comenta sobre 'influencers que vão para Angola fingir caridade': 'O que está por trás das idas de Nathalia Valente a Angola para fazer "missão humanitária", enquanto supostamente desgraça a vida de milhões de seguidores no Brasil?'", questionou o comunicador.

Ao repostar a publicação, a atriz também fez questão de comentar. "Aí vem esse 'cool' falante e faz sucesso em Portugal... Puro sumo de burrice... Essa mulher tem que ser presa. Tá fazendo publi da @99brasil, dando hambúrguer para a população de rua. Que vergonha!!", escreveu a famosa.

Após ser alvo de críticas, a influenciadora usou as redes sociais, no dia 15 deste mês, para responder ao que vinha circulando após compartilhar alguns momentos da missão humanitária em Angola.

Em um vídeo bastante emocionado, ela apareceu chorando ao falar sobre a realidade encontrada no país e afirmou que muitas pessoas fazem julgamentos sem conhecer de perto as dificuldades enfrentadas pelas comunidades atendidas.

Durante o desabafo, Nathalia destacou a importância do trabalho desenvolvido pela ONG Zuzu For Africa, organização da qual participa como voluntária, e pediu mais empatia àqueles que acompanham a ação apenas pela internet.

Reprodução/Instagram

Nathalia Valente chora nas redes sociais

Em seguida, ela afirmou que a experiência transformou sua forma de enxergar a situação de centenas de crianças em condição de vulnerabilidade. Ao defender o projeto, elogiou o trabalho realizado pela fundadora da instituição e ressaltou que a dimensão do problema só pode ser compreendida por quem visita o local.

"Todo mundo tinha que vir aqui um dia. Todo mundo tinha que ver o que a gente vê, sabe? O trabalho que a Zuzu faz aqui, gente... é muito importante", disse. "Quem fica em casa julgando tinha que vir aqui. Tinha que sentir o que a gente sente quando vê uma criancinha desse tamanhinho, desesperada para comer", acrescentou, aos prantos.

Apesar das críticas envolvendo a exposição das atividades e da imagem das crianças, Nathalia Valente reforçou que o objetivo era ampliar a conscientização sobre a situação enfrentada pelas famílias atendidas e incentivar novas doações.