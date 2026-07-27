Ana Beatriz Nogueira é internada às pressas em hospital do Rio

Por IG

Publicada em 27/07/2026 às 11h01

A atriz Ana Beatriz Nogueira deu entrada na Clínica São Vicente, localizada no bairro da Gávea, na Zona Sul do Rio de Janeiro, na noite da última sexta-feira (24). A informação foi divulgada inicialmente pela colunista Fábia Oliveira, do Portal Metrópoles e confirmada pela reportagem do iG. De acordo com a equipe da artista, a internação ocorreu para a realização de um procedimento bastante específico: a cauterização de uma artéria do ovário.

Apesar do susto para os fãs e admiradores da artista, a assessoria de imprensa de Ana Beatriz tranquilizou o público e confirmou que a intervenção médica foi bem-sucedida. A veterana já recebeu alta hospitalar e já está de alta médica, em sua residência, focada no processo de recuperação.

O ritmo de trabalho, no entanto, não foi interrompido por longos períodos: nesta segunda-feira (27), a atriz já tem seu retorno confirmado aos ensaios da peça Boa Noite, Mãe, onde atua ao lado de Andreia Horta. Além disso, ela pode ser vista nas telas da TV Globo, na reprise de Além do Tempo, cartaz da sessão Edição Especial.

Diagnóstico de Esclerose Múltipla

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Diagnosticada com esclerose múltipla em meados de 2009, Ana Beatriz Nogueira convive há mais de uma década com a doença autoimune. Ao longo dos anos, a atriz transformou sua experiência em uma bandeira de conscientização nas redes sociais e nas ruas, falando abertamente sobre o tema e demonstrando que o diagnóstico não interfere em sua paixão e dedicação à dramaturgia e ao teatro.

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Em uma entrevista concedida ao jornal O Globo em setembro do ano passado, a artista detalhou como adaptou seu estilo de vida e sua rotina de trabalho para gerenciar a doença e conseguir levar uma vida "normal".

“Não posso fazer sauna, lidar com temperaturas altíssimas. Tomo banho frio. Tenho truques, como um gelinho para esfriar o corpo pelo pulso, pela nuca. A kriptonita é o estresse, que não é bom pra ninguém. Se aborrecer dias seguidos com coisas desnecessárias. Ou não respeitar um momento de descanso, escala de trabalho seis por um”, contou ela na época.