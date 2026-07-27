Jaci-Paraná recebe Campanha de Vacinação Antirrábica para cães e gatos neste fim de semana

Por Taiana Mendonça

Publicada em 27/07/2026 às 11h47

A Prefeitura de Porto Velho, por meio da Secretaria Municipal de Saúde (Semusa) e da Divisão de Controle de Zoonoses em Animais Domésticos e Sinantrópicos (DCZADS), realiza neste final de semana mais uma etapa da Campanha de Vacinação Antirrábica para Cães e Gatos. A ação contempla os moradores do distrito de Jaci-Paraná e será realizada na Escola Municipal Cora Coralina.

O atendimento ocorre no sábado (25/07), das 9h às 16h, e no domingo (26/07), das 9h até 12h. A vacinação é gratuita e visa proteger os animais de estimação contra a raiva, uma zoonose grave e letal que pode ser transmitida para os seres humanos.

Cronograma nos distritos

A presença das equipes no distrito faz parte do planejamento estratégico de imunização da capital. Segundo o gerente da DCZADS, Lincoln Pereira dos Santos, a logística atende a uma programação anual minuciosa para garantir a cobertura de toda a extensa área do município.

"Essa ação faz parte da nossa programação anual. Nos distritos, sempre iniciamos a campanha em maio, começando por Nova Califórnia e descendo gradativamente por todos os demais distritos até finalizar no Baixo Madeira. Além disso, estendemos a vacinação para a BR-319, do km 40 ao 50, e para as regiões das bacias leiteiras sentido ponte e Candeias, cobrindo toda a nossa área de atuação", explicou Lincoln Pereira.

A secretária municipal de Saúde, Sandra Cardoso, destacou o papel fundamental da população em manter as vacinas dos pets em dia.

"A vacinação dos nossos animais é um compromisso direto com a saúde pública de toda a população. Essa ação em Jaci-Paraná integra a nossa programação anual, onde percorremos os distritos do município levando imunização, proteção e cuidado para a nossa comunidade", reforçou Sandra Cardoso.

O prefeito de Porto Velho, Léo Moraes, ressaltou o compromisso da gestão em garantir a presença dos serviços municipais de saúde e proteção em todas as comunidades e distritos.

"Nossa gestão tem o compromisso de levar assistência e prevenção para cada canto de Porto Velho. Proteger os animais de estimação é também cuidar da saúde das famílias. Convocamos todos os moradores de Jaci-Paraná a aproveitarem este final de semana e levarem seus cães e gatos para vacinar na Escola Cora Coralina", afirmou o prefeito Léo Moraes.