Chega de improviso: Hospital Infantil Cosme e Damião precisa de soluções definitivas, afirma Dr. Benedito Alves 

O Hospital Infantil Cosme e Damião, em Porto Velho, é a principal referência em atendimento pediátrico de Rondônia. Todos os dias, crianças vindas da capital e dos municípios do interior chegam à unidade em busca de atendimento especializado, muitas delas enfrentando longas viagens para conseguir tratamento.
Apesar da dedicação dos médicos, enfermeiros e demais profissionais da saúde, a realidade vivida pelo hospital demonstra que o sistema precisa de mais investimentos. Em períodos de maior demanda, a unidade enfrenta superlotação, escassez de leitos, demora no atendimento e dificuldades provocadas pela alta procura, comprometendo o conforto das crianças e preocupando pais e responsáveis.
Para o pré-candidato a deputado estadual Dr. Benedito Alves, a saúde infantil deve estar entre as maiores prioridades do Estado.
"Quando uma criança espera por um leito ou por atendimento especializado, toda a família sofre. Não podemos aceitar que o principal hospital infantil de Rondônia trabalhe constantemente no limite da sua capacidade. É preciso agir com planejamento e responsabilidade", afirma.
Dr. Benedito destaca que o problema não está apenas na estrutura do hospital, mas também na necessidade de fortalecer toda a rede de atendimento pediátrico em Rondônia, permitindo que os municípios ofereçam mais serviços e reduzam a sobrecarga sobre Porto Velho.
Entre as propostas defendidas pelo pré-candidato estão:
- Ampliação da estrutura física do Hospital Infantil Cosme e Damião;
- Aumento do número de leitos clínicos e de UTI pediátrica;
- Realização de concursos públicos para contratação de médicos, enfermeiros e demais profissionais da saúde;
- Investimentos em equipamentos modernos e tecnologia hospitalar;
- Garantia de abastecimento contínuo de medicamentos, materiais e insumos;
- Fortalecimento dos hospitais regionais para descentralizar o atendimento infantil;
- Criação de um plano permanente de manutenção e modernização da rede hospitalar estadual;
- Valorização dos servidores da saúde, reconhecendo quem dedica a vida ao cuidado das crianças.
- Segundo Dr. Benedito Alves, investir na saúde infantil significa salvar vidas e oferecer mais tranquilidade às famílias rondonienses.
"Uma criança doente não pode esperar. O Estado precisa garantir atendimento humanizado, estrutura adequada e profissionais valorizados. Nosso compromisso é trabalhar para que nenhuma família enfrente a angústia da falta de atendimento quando mais precisa."
O pré-candidato defende que a Assembleia Legislativa tenha um papel mais ativo na fiscalização da aplicação dos recursos destinados à saúde, acompanhando obras, contratos e investimentos para garantir que o dinheiro público seja transformado em melhorias reais para a população.
"Cuidar do Hospital Cosme e Damião é cuidar do futuro de Rondônia. Quando protegemos nossas crianças, fortalecemos toda a sociedade", conclui Dr. Benedito Alves.
Comentários
Seja o primeiro a comentar!