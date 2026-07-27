Obras da Expresso Porto avançam e os primeiros 17 quilômetros devem ser entregues em dezembro 

Por Helen Paiva

Publicada em 27/07/2026 às 12h02

Quem vive em Porto Velho conhece bem a cena: caminhões cruzando a cidade diariamente para seguir viagem. A Rodovia Expresso Porto, que há anos existia em condições precárias e sem receber uma intervenção de grande porte, finalmente passa por uma ampla reestruturação. Iniciadas em 5 de maio deste ano, as obras completam aproximadamente 80 dias de execução, com diversas frentes atuando simultaneamente para transformar a via em um corredor destinado ao tráfego de veículos pesados, retirando esse fluxo da área urbana da capital.

Nesta fase, as equipes executam serviços de supressão vegetal, terraplenagem, com cortes, escavações e aterros, implantação da drenagem profunda por meio da instalação de bueiros e preparação do subleito, etapa que antecede a pavimentação. Segundo a Assessoria de Comunicação da Nova 364, esses serviços são fundamentais para garantir uma obra segura, duradoura e dentro dos padrões técnicos de qualidade.

Para o prefeito Léo Moraes, a Expresso Porto representa uma das obras mais importantes para a mobilidade urbana da capital e vai contribuir para retirar o tráfego pesado da área urbana, oferecendo mais segurança e fluidez ao trânsito

"A Expresso Porto é uma obra estratégica para o futuro da nossa cidade. Além de melhorar a mobilidade, ela vai retirar o tráfego pesado da área urbana, trazendo mais segurança para quem vive em Porto Velho e mais eficiência para o transporte de cargas. Hoje a população já pode ver que esse compromisso saiu do papel e está avançando".

Próximas etapas

Com o avanço das frentes de trabalho, a obra seguirá para a execução das camadas de sub-base e base da pavimentação, dando continuidade ao cronograma previsto.

Além dessas etapas, também estão sendo realizadas correções geométricas ao longo do percurso, intervenções que vão proporcionar mais segurança e melhor fluidez ao tráfego quando a rodovia entrar em operação.

De acordo com a Assessoria de Comunicação da Nova 364, a expectativa é que, até dezembro deste ano, os primeiros 17 quilômetros da pista sejam liberados para utilização, enquanto os demais serviços continuarão sendo executados conforme o planejamento técnico.

As atividades seguem em ritmo contínuo, respeitando o cronograma de execução e todas as exigências técnicas necessárias para assegurar a qualidade da obra e a segurança durante cada etapa dos trabalhos.