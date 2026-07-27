Parque da Cidade é um convite a diversão no coração de Porto Velho

Por Jhon Silva

Publicada em 27/07/2026 às 11h51

As férias escolares ganharam um cenário especial para as estudantes Ingrid Vitória e Verônica Rocha, ambas de 17 anos. Moradoras do bairro Embratel, elas aproveitaram uma tarde no Parque da Cidade para caminhar, conversar e fugir da rotina, em um ambiente cercado por natureza, tranquilidade e segurança.

Ingrid Vitória e Verônica Rocha aproveitaram a tarde no Parque da Cidade para caminhar e relaxar em meio à natureza

Entre uma conversa e outra, as amigas contam que o espaço se tornou um dos lugares preferidos para aproveitar o tempo livre.

"Nas férias a gente sempre procura um lugar tranquilo para passear e conversar. Aqui é bonito, seguro, bem cuidado e dá vontade de ficar. É um lugar que faz bem para a gente.", afirmam Ingrid Vitória e Verônica Rocha.

Muito além de um cartão-postal, o Parque da Cidade vem se consolidando como um dos principais espaços públicos de convivência de Porto Velho. Com estrutura moderna e acessível, o local reúne atrações para todas as idades, incentivando a prática de atividades físicas, o lazer em família e o contato com a natureza.

Quem visita o parque encontra uma ampla pista de caminhada, lago ornamental com patos, áreas verdes, playground, academia ao ar livre, quadra de vôlei revitalizada, brinquedo de spiribol, redário e diversos espaços destinados ao descanso e à convivência.

O parque também se destaca pelo cuidado com a inclusão. O espaço conta com um jardim sensorial, equipado com pergolado, flores, plantas ornamentais e iluminação artesanal, proporcionando uma experiência voltada às pessoas com deficiência e neurodivergentes. Há ainda o Espaço Acolher, pensado especialmente para atender crianças com necessidades específicas, tornando o ambiente ainda mais acessível para todas as famílias.

Sérgio Felipe ao lado da esposa, Bruna Fonseca, e da filha Laura Beatriz, escolheu o parque para passar parte do dia

Outro diferencial é a iluminação artística instalada em diversos pontos do parque, que transforma o cenário durante a noite e cria uma atmosfera acolhedora para caminhadas, encontros e momentos de contemplação. O espaço ainda oferece internet gratuita e pontos com tomadas para carregamento de celulares, garantindo mais conforto aos visitantes.

Quem também aproveitou um momento em família foi o motoboy Sérgio Felipe, morador do bairro Três Marias. Ao lado da esposa, Bruna Fonseca, e da filha Laura Beatriz, de apenas quatro anos, ele escolheu o parque para passar parte do dia.

"A gente trabalha muito durante a semana e sempre procura um lugar seguro para trazer nossa filha. Aqui ela brinca à vontade, corre, se diverte e nós conseguimos descansar um pouco. É um espaço muito bonito e agradável.", conta Sérgio.

Local reúne atrações para todas as idades, incentivando a prática de atividades físicas, o lazer em família e o contato com a natureza

Para Bruna, o ambiente oferece exatamente o que muitas famílias procuram. "É muito bom ver um espaço assim, organizado, limpo e pensado para todas as pessoas. Nossa filha adora o playground e nós aproveitamos para passear juntos. É um lugar que vale a pena visitar."

O presidente da Empresa de Desenvolvimento Urbano (Emdur), Bruno Holanda, ressalta que o Parque da Cidade foi planejado para oferecer lazer aliado à acessibilidade e ao bem-estar. "Nosso objetivo é manter um espaço vivo, seguro, bem iluminado e acolhedor para toda a população. Cada melhoria realizada busca proporcionar mais conforto, inclusão e qualidade de vida para quem frequenta o parque."

O prefeito Léo Moraes destaca que investir em espaços públicos de qualidade é investir diretamente nas pessoas. "O Parque da Cidade representa exatamente o que queremos para Porto Velho: um ambiente onde famílias possam criar memórias, jovens possam se encontrar, crianças possam brincar com segurança e todos tenham acesso gratuito ao lazer. É um patrimônio da população e um convite permanente para que moradores e visitantes aproveitem o melhor da nossa cidade."