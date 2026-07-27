Corujão da Saúde segue com atendimento noturno e ajuda a desafogar as Unidades de Pronto Atendimento (UPAs) da capital

Por Jhon Silva

Publicada em 27/07/2026 às 11h24

Depois de um dia inteiro de trabalho, é durante a noite que muitos moradores encontram a oportunidade de cuidar da saúde. Pensando nessa realidade, a Prefeitura de Porto Velho, por meio da Secretaria Municipal de Saúde (Semusa), mantém o Corujão da Saúde, um serviço de atendimento em horário estendido que já tem contribuído para reduzir a procura por casos de baixa complexidade nas Unidades de Pronto Atendimento (UPAs) da capital.

O atendimento acontece de segunda a sexta-feira, das 18h à meia-noite, nas Unidades Básicas de Saúde Hamilton Gondim, na zona Leste, e Manoel Amorim de Matos, na zona Sul. Voltado principalmente para trabalhadores e pessoas que não conseguem buscar atendimento durante o expediente, o Corujão oferece consultas com clínico geral.

Entre as principais demandas atendidas estão gripes persistentes, febre, tosse, dores musculares e de cabeça, situações que podem ser resolvidas na atenção básica, permitindo que as UPAs concentrem seus esforços nos casos de urgência e emergência.

Léo Moraes ressaltou que a iniciativa foi pensada para aproximar os serviços da realidade da população

Com média de 30 a 40 atendimentos por noite, o Corujão da Saúde tem ampliado o acesso aos serviços públicos de saúde, reduzido filas nas unidades de emergência e proporcionado mais conforto e agilidade para a população.

Para a secretária municipal de Saúde, Sandra Cardoso, o Corujão representa uma alternativa importante para ampliar o acesso da população aos serviços de saúde. "O horário estendido permite que mais pessoas recebam atendimento de qualidade no momento em que realmente conseguem procurar uma unidade de saúde, garantindo acolhimento e contribuindo para um atendimento mais organizado em toda a rede."

O prefeito Léo Moraes ressaltou que a iniciativa foi pensada para aproximar os serviços da realidade da população. “O Corujão da Saúde oferece uma solução prática para quem trabalha o dia todo e precisa de atendimento à noite. Além de cuidar das pessoas, conseguimos organizar melhor a rede municipal e garantir mais rapidez para quem procura as UPAs em situações de maior gravidade.”