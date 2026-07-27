Em semana de correições, Corregedoria chega a Costa Marques, São Francisco, São Miguel e Alvorada do Oeste

Por TJ-RO

Publicada em 27/07/2026 às 11h14

A Corregedoria Geral da Justiça de Rondônia (CGJ-RO) realizou, nesta semana, atividades de correição nas comarcas de Costa Marques, São Francisco do Guaporé, São Miguel do Guaporé e Alvorada do Oeste. À frente das visitas institucionais esteve o corregedor-geral da Justiça, desembargador Glodner Luiz Pauletto, acompanhado da juíza auxiliar, Roberta Cristina Garcia Macedo, e da equipe da Divisão de Correição Permanente.

As correições são procedimentos que envolvem fiscalização, disciplina e orientação. De acordo com os participantes, a presença da Corregedoria nas unidades do interior é fundamental para garantir uma avaliação externa, capaz de identificar pontos que demandam melhorias e o aperfeiçoamento dos serviços prestados.

O juiz Thiago Gomes de Aniceto, de São Miguel do Guaporé, destaca: “A inspeção nas unidades judiciárias, com apoio da Corregedoria, é muito importante porque traz um olhar colaborativo, um olhar técnico das atividades, do serviço que está sendo prestado em cada unidade judiciária. Trata-se de um momento de diálogo. Entendo que a inspeção é muito necessária porque a partir dessa troca de experiências é que vai haver o aperfeiçoamento da atividade jurisdicional como um todo”, disse.