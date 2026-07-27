Rússia prorroga proibição de exportação de gasolina
Por NOTÍCIAS AO MINUTO
Publicada em 27/07/2026 às 10h36
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A Rússia anunciou hoje a prorrogação até ao final do ano da proibição da exportação de gasolina, no âmbito das medidas destinadas a estabilizar a situação no mercado local, na sequência dos ataques ucranianos às refinarias russas.

"Decidimos, em reunião, ampliar a proibição da exportação de gasolina para produtores e também para empresas não produtoras. Ou seja, a medida será prorrogada até o fim do ano", declarou à imprensa russa o vice-primeiro-ministro da Rússia, Alexander Novak.

Já a proibição da exportação de diesel será suspensa "à medida que o mercado se recuperar", afirmou.

O vice-primeiro-ministro explicou que a medida tem como objetivo evitar que as refinarias enfrentem dificuldades provocadas pelo excesso de oferta e pela redução da capacidade de refino.

Para amenizar a situação, o governo russo adotou diversas medidas, entre elas a proibição da exportação de gasolina e diesel.

Ao mesmo tempo, a conclusão dos reparos em algumas refinarias permitiu aumentar o abastecimento do mercado interno e estabilizar a situação, segundo as autoridades russas.

Em 10 de julho, Alexander Novak já havia reconhecido a escassez de combustíveis e as filas nos postos de abastecimento. Na ocasião, atribuiu o problema aos ataques ucranianos contra a infraestrutura energética russa, depois de anteriormente ter afirmado que a alta na demanda havia sido provocada pelo pânico dos consumidores.

A Ucrânia tem realizado ataques frequentes com drones contra instalações da indústria petrolífera russa, além de estruturas do setor logístico do país.

De acordo com a imprensa internacional, a crise de combustíveis provocada pelos ataques ucranianos às refinarias da Rússia já estaria afetando cerca de um terço dos aproximadamente 145 milhões de habitantes do país.

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