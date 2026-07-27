Trump anuncia autoestrada que ligará Marrocos a território do Saara Ocidental

Por MINUTO BRASIL

Publicada em 27/07/2026 às 10h32

A rodovia, orçada em cerca de 880 milhões de euros, terá aproximadamente mil quilômetros de extensão e atravessará cidades costeiras, incluindo El Aaiún, também localizada na região do Saara Ocidental controlada pelo Marrocos.

O trecho sul da rodovia, em Dakhla, será conectado ao megaporto Atlântico da cidade, atualmente em construção e com inauguração prevista para 2028.

Em discurso citado pela agência Europa Press, Donald Trump agradeceu ao rei do Marrocos e declarou:

"Obrigado ao muito respeitado Mohammed VI, rei do Marrocos. Que grande honra. Espero poder percorrer toda essa grande rodovia algum dia. Espero que seja em breve."

A antiga colônia espanhola do Saara Ocidental foi ocupada pelo Marrocos em 1975, apesar da resistência armada da Frente Polisário até 1991, quando as duas partes assinaram um cessar-fogo com o objetivo de realizar um referendo de autodeterminação.

As divergências sobre a realização da consulta, especialmente em relação à inclusão ou exclusão dos colonos marroquinos no processo, impediram até hoje a realização do referendo.

O mais recente revés para o povo saaraui foi o apoio dos governos da Espanha e da França ao plano de autonomia proposto pelo Marrocos. A mudança de posição foi classificada como uma traição pela Frente Polisário, que considera que a Espanha ainda é a potência administradora do Saara Ocidental.

Donald Trump tem sido um defensor da proposta marroquina desde que reconheceu a soberania de Rabat sobre o Saara Ocidental, no fim de 2020, pouco antes de encerrar seu primeiro mandato como presidente dos Estados Unidos.