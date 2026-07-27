Incêndio devastador na França e na Espanha: fogo diminui, mas nova onda de calor preocupa

Por G1

Publicada em 27/07/2026 às 10h41

Incêndios na França e Espanha obrigam 325 mil pessoas a deixarem suas casas

Os incêndios florestais de grandes proporções que atingem a região central da Espanha e o sudoeste da França seguem causando destruição e transtornos em ambos os países, mas os focos diminuíram um pouco nesta segunda-feira (27).

A melhora na crise ocorreu graças a condições climáticas mais favoráveis, segundo as autoridades, mas uma nova onda de calor está prevista para chegar a partir de quarta-feira (29).

"Hoje e amanhã são dias absolutamente cruciais no combate a este incêndio florestal. A partir de quarta, as previsões meteorológicas tornam-se significativamente mais desfavoráveis ​​para as operações de combate ao fogo , mas continuamos confiantes", afirmou o Ministro do Interior espanhol, Fernando Grande-Marlaska.

Na França, o presidente Emmanuel Macron convocou uma reunião de crise do governo e anunciou que irá visitar a área mais afetada: Bordeaux, famosa por sua produção de vinho.

Um avião lança retardante de fogo enquanto os esforços para combater incêndios florestais em Marcheprime, departamento de Gironde, França — Foto: REUTERS/Florion Goga

As chamas estão agora a apenas 15 quilômetros dos acessos à principal área metropolitana da cidade, onde a temperatura pode chegar aos 37ºC no próximo fim de semana, de acordo com as previsões do serviço meteorológico francês.

"Este é um incêndio de proporções nunca vistas antes. Agora é uma corrida contra o tempo antes que a onda de calor retorne", disse Jerome Steffe, prefeito de Cestas, um dos subúrbios da região metropolitana da cidade.

➡️ Tanto em Bordeaux como em Ávila, cidade central da Espanha, nos arredores da capital, Madri, as temperaturas máximas em julho registraram uma média de 32ºC, quase 6 graus Celsius acima da média normal para o mês, segundo o Monitor Climático da Reuters.

Na Espanha, que decretou estado de emergência na sexta-feira (24) depois que dois focos de incêndio nas proximidades de Madri se fundiram, três frentes distintas permanecem ativas nas montanhas a noroeste de Madri.

Unidade Militar de Emergências (UME) combate um incêndio em San Martín de Valdeiglesias, Madri, Espanha — Foto: REUTERS/Ana Beltran

As autoridades estimam que um total de 77.000 hectares já foram consumidos pelos incêndios nas províncias de Madri, Toledo e Ávila. O incêndio em Ávila foi classificado como o maior incêndio florestal da história recente da Espanha.

"Com a previsão de aumento das temperaturas e a chegada de uma nova onda de calor, gostaria de pedir aos cidadãos que exerçam a máxima cautela e tomem todas as medidas preventivas. O que estamos vivendo não é uma sucessão de eventos isolados. Como já foi dito, é a expressão mais dolorosa de uma emergência climática. Isso não é mais uma exceção. É a nova realidade. Os verões estão se tornando cada vez mais difíceis, destrutivos e, portanto, mortais", lamentou o primeiro-ministro espanhol, Pedro Sánchez.

Cerca de 220 mil pessoas, incluindo turistas e moradores locais, foram evacuadas na França, enquanto quase 100 mil foram orientadas a deixar suas casas na Espanha.