Quem é Lara Jucah, famosa vista aos beijos com Zé Felipe no Rio

Por IG

Publicada em 27/07/2026 às 10h44

Zé Felipe, 27, deu o que falar no último domingo (26) ao ser flagrado aos beijos com a influenciadora Lara Jucah, de 23 anos, durante um after no Rio de Janeiro. Os famosos foram flagrados em um clima para lá de quente horas após o sertanejo realizar um show na cidade carioca.

Imagens divulgadas pelo perfil Daily do Garotinho repercutiram rapidamente nas redes sociais. No registro, é possível ver o ex-marido de Virginia Fonseca e a influenciadora em clima de romance ao longo da festa.

Contudo, antes mesmo de o vídeo virar notícia, Lara Jucah já havia mostrado que estava acompanhando a apresentação do cantor na cidade maravilhosa. Em meio aos seus Stories no Instagram, a loira fez questão de compartilhar vídeos do show de Zé Felipe, mostrando que estava se divertindo bastante

Uma pergunta que tem rodado a internet é: quem é Lara Jucah? A loira é bastante conhecida nas redes sociais e produz conteúdo sobre moda, beleza e lifestyle, ainda que seu sobrenome seja Jucá. Ao decorrer dos anos, ela construiu uma comunidade de milhões de seguidores no Instagram e no TikTok.

Entre os quase 4 milhões de seguidores apenas no Instagram, estão Virginia Fonseca, ex do sertanejo, e alguns dos amigos mais próximos da empresária, como Hebert, Álvaro, Duda Freire e Tainá Militão. No entanto, um fato que chamou atenção é que Zé Felipe não segue a influenciadora.

Vale destacar também que, nos últimos anos, Lara Jucah ganhou projeção por seu relacionamento com o rapper Orochi. Os dois viveram um namoro considerado bastante polêmico, marcado por idas e vindas.

Todavia, o ex-casal anunciou o término em maio deste ano. Na ocasião, o artista publicou uma mensagem nas redes sociais agradecendo pelos momentos vividos ao lado da influenciadora e pediu respeito dos fãs durante a separação. Entretanto, depois disso, os dois já trocaram farpas nas redes sociais e cortaram completamente o convívio.