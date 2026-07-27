PT impõe revés a Confúcio, PDT busca aliança para fortalecer Acir e Dr. Gilber “entrega um rim” para recuperar candidatura

Por Herbert Lins

Publicada em 27/07/2026 às 09h38

Democracia em movimento: Convenções partidárias renovam a esperança de um Brasil melhor

CARO LEITOR, as convenções partidárias que se espalham pelo Brasil marcam o início da fase mais intensa da democracia. É nesse momento que os partidos homologam seus candidatos aos cargos majoritários e proporcionais, definem alianças e apresentam ao eleitor os nomes que disputarão a confiança popular. Entre discursos, bandeiras e compromissos, começa a ganhar forma o debate que conduzirá os brasileiros às urnas em 2026, renovando o protagonismo do voto como principal instrumento de transformação política. Mais do que um rito previsto na legislação eleitoral, as convenções representam a renovação da esperança de milhões de brasileiros por um país mais justo, próspero e eficiente. A cada eleição renasce a expectativa de que os futuros governantes e parlamentares sejam capazes de enfrentar desafios históricos, promover desenvolvimento, fortalecer as instituições e melhorar a qualidade de vida da população. Cabe ao eleitor analisar propostas, trajetória e coerência dos candidatos, pois é do exercício consciente do voto que depende o fortalecimento da democracia e a construção de um Brasil melhor para as próximas gerações.

Missão

A convenção do Partido Missão realizada na segunda-feira passada (20/07), oficializou Renan Santos, do MBL, como candidato à Presidência da República. A sigla aposta em ampliar sua visibilidade e apresentar uma alternativa liberal ao eleitorado na disputa de 2026.

PL

Na convenção nacional realizada em São Paulo no sábado (25), o PL oficializou a candidatura de Flávio Bolsonaro (PL-RJ) à Presidência da República. Escolhido para suceder ao ex-presidente Jair Bolsonaro (PL-RJ) na disputa de 2026, Flávio prometeu defender o legado do pai e buscar a união das forças conservadoras na corrida ao Palácio do Planalto.

Paz

A paz voltou ao clã Bolsonaro, ao menos por enquanto. Após trocarem mensagens em vídeo nas redes sociais, Flávio Bolsonaro (PL-RJ) e Michelle Bolsonaro (PL-DF) selaram a reconciliação. O senador pediu desculpas a Michelle pelos atritos, defendeu a união da direita e afirmou que divergências internas apenas fortalecem os adversários políticos.

Aceitou

Michelle Bolsonaro (PL-DF) aceitou publicamente o pedido de desculpas do senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) e defendeu a reconstrução da relação política entre ambos. A ex-primeira-dama elogiou a atitude do senador, pregou a união da direita e convocou as forças conservadoras para a disputa de 2026.

Condição

Segundo o presidente nacional do PL, Valdemar Costa Neto, o vídeo de desculpas foi uma condição imposta por Michelle Bolsonaro (PL-DF) para participar da campanha de Flávio Bolsonaro (PL-RJ). Ela queria um gesto público de reconciliação, por considerar insuficientes as manifestações anteriores do senador.

PSD

A convenção nacional do PSD, realizada no domingo (26), oficializou Ronaldo Caiado como candidato à Presidência da República e o ex-ministro Gilberto Kassab como vice. A chapa aposta na experiência administrativa e na força da legenda para 2026.

Desafios

Embora tenha oficializado uma chapa 100% PSD, Ronaldo Caiado inicia a campanha cercado por desafios. A dificuldade para unificar o partido nos maiores estados expõe divisões internas e reduz a força política do projeto presidencial.

Superar

Em São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro, Bahia e Rondônia, lideranças do PSD apoiam adversários. Sem palanques próprios em colégios decisivos, Caiado terá de superar a fragmentação interna para ampliar sua competitividade nacional.

Novo

O calendário das convenções segue movimentado. Nesta segunda-feira (27), o Novo oficializa Romeu Zema (Novo-MG) como candidato à Presidência, em Brasília. O nome para vice ainda permanece indefinido e deve ser anunciado mais adiante.

PT

No dia 2 de agosto será a vez do PT homologar Lula (PT-SP) como candidato à reeleição, em São Paulo. A chapa será repetida com Geraldo Alckmin (PSB-SP) na vice-presidência, apostando na continuidade da atual aliança governista.

Progressistas

No sábado (25), PT, PCdoB, PV, MDB e PDT realizaram, em Rondônia, as convenções para homologar candidaturas majoritárias e proporcionais. O bloco do chamado campo progressista também foi marcado por reviravoltas e intensas articulações internas.

Estratégia

Falando em PT, o pré-candidato ao governo Expedito Netto precisou se reinventar em menos de 24 horas. Após perder a pré-candidata ao Senado Lucina Oliveira (PT), retirada por articulação de Confúcio Moura (MDB) junto à direção nacional petista, reformulou rapidamente sua estratégia eleitoral.

Deixaria

A retirada da pré-candidatura de Lucina Oliveira (PT) ao Senado deixaria Expedito Netto politicamente isolado e enfraquecido. O cenário abriria espaço para que a direção nacional do PT também reavaliasse sua candidatura ao Governo de Rondônia.

Reviravolta

O senador Confúcio Moura (MDB) contava ser o único nome do campo progressista ao Senado, mas a militância petista contrariou expectativas e a jornalista Luciana Oliveira (PT), mesmo em viagem à China, teve sua candidatura ao Senado confirmada pelo PT.

Difícil

Sem o apoio formal do PT, o projeto de reeleição de Confúcio Moura (MDB) perde força. Caso a esquerda e a centro-esquerda se dividam, o senador terá um caminho mais difícil numa disputa marcada pela forte presença do eleitorado de direita em Rondônia.

Reverter

Agora resta saber qual será a reação do senador Confúcio Moura (MDB). A expectativa é que busque interlocução com a direção nacional do PT, incluindo Gleisi Hoffmann (PT-PR) e o presidente Lula (PT-SP), para tentar reverter o novo cenário do PT antes do início oficial da campanha.

MDB

O MDB realizou sua convenção no sábado (25/07) e confirmou Pedro Abib ao governo e Confúcio Moura à reeleição ao Senado. O evento chamou atenção pela presença de muitos participantes sem histórico de militância ou identificação com o partido de Ulysses Guimarães.

Aposta

Confúcio Moura (MDB) aposta na reeleição ao Senado com o apoio, segundo aliados, de 42 prefeitos e centenas de vereadores de direita. Em Brasília, defende e vota com Lula (PT-SP); em Rondônia, busca apoio da classe política conservadora, em uma estratégia pragmatista.

Apoio

Confúcio Moura (MDB) também conta com o apoio do prefeito da capital Léo Moraes (Podemos), aliado da chapa bolsonarista de Marcos Rogério (PL) ao governo e Fernando Máximo (PL) ao Senado. Descartando apoio ao bolsonarista Bruno Bolsonaro Scheid (PL) na disputa ao Senado.

PDT

O PDT também realizou sua convenção no sábado (25/07), com a presença de históricos da legenda brizolista, e homologou a candidatura do ex-senador Acir Gurgacz ao Senado. A ata, porém, permaneceu aberta para futuras coligações ou eventual manutenção da candidatura em voo solo.

Nominata

O PDT apresentou uma nominata de candidatos a deputado federal com foco em alcançar a cláusula de desempenho. A legenda brizolista segue sem chapa para deputado estadual, o que enfraquece seu palanque e deixa a candidatura majoritária ao Senado com reduzida estrutura política.

Aproximação

O presidente estadual do PSB, professor Vinicius Miguel, participou da convenção do PDT ao lado dos candidatos Samuel Costa ao governo e Neidinha Suruí ao Senado. O gesto reforçou a aproximação entre as siglas, que negociam uma aliança para as eleições de 2026.

Coordenar

Após participar de encontro com dirigentes nacional do Avante em Belo Horizonte, o ex-deputado Jair Montes retorna hoje (27/07) a Rondônia com a missão de coordenar as campanhas do vereador Breno Mendes (Avante) à Assembleia Legislativa e de Jair Montes Júnior (Avante) à Câmara dos Deputados.

Rim

Após ter o nome retirado da ata da convenção do Novo, o vereador Dr. Gilber Mercês precisou entregar um rim a direção do partido em Ariquemes para garantir uma ata retificadora enviada ao TRE-RO, recolocando seu nome como pré-candidato a deputado estadual.

Sondado

De férias nos Estados Unidos, o advogado previdenciarista Welison Nunes teve o nome sondado pela federação PRD/Solidariedade para disputar novamente uma vaga de deputado federal. A resposta, porém, só será dada após seu retorno ao Brasil.

Sério

Falando sério, convenções partidárias também produzem surpresas. Cortes de nomes, atas retificadoras, disputas internas e reviravoltas de última hora revelam que, longe dos discursos de unidade, prevalecem as negociações políticas e a disputa por espaço dentro das legendas.