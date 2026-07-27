MDB confirma Abib ao Governo de Rondônia; Rocha fala de viagem à China; e nada de crise: Scheid fica com o “222”

Por Sérgio Pires

Publicada em 27/07/2026 às 09h27

MDB CONFIRMA PEDRO ABIB AO GOVERNO E CONFÚCIO PARA O SENADO. AMIR LANDO PODE SER O VICE NA CHAPA MAJORITÁRIA

Na política, mesmo depois das convenções, as coisas ainda podem mudar. Não em tudo, claro, mas em alguns aspectos. No caso do MDB, que realizou sua convenção durante o sábado, não houve surpresa alguma em relação a escolha do candidato ao Governo. Pedro Abib, o jovem professor e mestre, cara nova na política rondoniense, está oficializado como o nome oficial do partido.

O que pode ainda acontecer de novo, neste momento em que a ata da convenção foi fechada e será encaminhada à Justiça Eleitoral? Basicamente, pode ainda haver mudanças, embora o nome de Confúcio Moura também tenha sido confirmado ao Senado. Mas, o que?

Em primeiro, a ata não foi ainda fechada porque o partido não definiu quem será o candidato a vice de Pedro Abib. Durante o dia, houve uma forte tentativa de convencer o senador Amir Lando a aceitar a missão. Ele pediu um tempo para pensar, mas não se sabe quando dará sua resposta final. A aposta deste Blog é que a tendência será a de aceitar.

Outros nomes chegaram a ser cogitados, mas ao menos até meados da noite e já com a ata fechada, não surgira nenhum outro postulante.

Durante o encontro do MDB, o senador Acir Gurgacz e representantes do PT estiveram presentes. Não há detalhes sobre o caso, mas um participante do evento disse que a tentativa era para que fosse cumprido acordo que já teria sido feito, em que o PT apoiaria Confúcio ao Senado e o MDB, junto com o PDT, fechariam com Acir Gurgacz ao Senado e Expedito Netto ao Governo.

Outro detalhe importante: houve contestação à relação de nomes aprovados pelo partido, principalmente em relação às candidaturas para a Câmara Federal. Uma chapa alternativa foi proposta e registrada pelo diretório municipal de Cacoal, mas ignorada pelo comando da convenção. O assunto ainda deve render durante a semana.

A convenção do PT, que começaria depois do encontro dos emedebistas, também poderia mudar seus rumos. Já havia, dentro do partido de Lula e seus coligados em Rondônia, comentários de que Confúcio não seria o candidato único e que os outros nomes propostos, como Luciana Oliveira e Neidinha Suruí poderiam ser as únicas apoiadas pela coligação.

Não havia mais informações oficiais até o encerramento desta edição deste Blog.

O ABIB DE 1 MILHÃO E 100 MIL SEGUIDORES NAS REDES SOCIAIS PODE TER A PARCERIA FORTE DE AMIR LANDO

Num discurso emocionado, o candidato do MDB ao Governo relatou aspectos da sua atuação, destacou que tem projetos concretos para Rondônia e criticou o fato de que, na sua opinião, Rondônia tem uma economia forte e continua crescendo, "mas isso não é revertido para que o rondoniense tenha uma vida digna. Tudo isso não chega como desenvolvimento para as pessoas".

Advogado com mestrado e Doutorado em Direito; médico veterinário; empresário líder da Faculdade Católica de Rondônia, é ainda muito jovem: tem apenas 35 anos. Casado há uma década com Bruna e pai de duas lindas meninas, Pedro saiu Rondônia afora apenas com sua família, fazendo o que se chama de pré-campanha, usando um Motor Home.

Praticamente desconhecido quando aceitou o convite feito pelo próprio Confúcio Moura para ser o candidato do MDB ao Governo, Pedro Abib saltou, em poucas semanas, de apenas 10 mil seguidores para incríveis 1 milhão e 100 mil seguidores, nas redes sociais.

Elogiado por quem o conhece, incentivado por nomes importantes do partido, é bastante provável que Abib tenha a parceria de um dos políticos mais conhecidos do MDB em Rondônia: o ex-senador Amir Lando. O próprio Amir, aliás, não tem poupado elogios ao jovem político. Nos próximos dias, é muito provável que Amir bata o martelo e aceite ser o vice na chapa encabeçada por Abib.

Além de capitanear a candidatura ao Governo, Pedro Abib terá ainda a missão de juntar os pedaços de um MDB que hoje está longe do que foi no passado. Que ninguém se surpreenda que este cara nova acabe surpreendendo já nesta eleição

CONVENÇÕES DO MDB E PT APROVAM SEUS CANDIDATOS. NOS PRÓXIMOS DIAS, MAIS CHAPAS OFICIAIS SERÃO CONFIRMADAS

Dos quatro principais candidatos ao Governo neste ano, o PT de Expedito Netto foi o último a anunciar a data de sua convenção. Compreende-se e tudo será explicado mais adiante. Todos os demais já estão fardados para entrar no jogo desta Copa do Mundo Eleitoral, quando se escolherá o novo responsável pela taça dourada do Palácio Rio Madeira/CPA.

A primeira coligação, liderada por Marcos Rogério e Delegado Camargo já ocorreu na última quarta-feira. Os candidatos ao Senado serão Fernando Máximo e Bruno Scheid.

Neste sábado, foi a vez do MDB e do PT. Os emedebistas confirmaram Pedro Abib para o Governo e Confúcio Moura ao Senado. Se Acir Gurgacz, do PDT, puder concorrer, MDB, PDT e PT caminharão juntos.

E o PT? Neste sábado o partido confirmou Expedito Netto ao Governo e Confúcio Moura, do MDB, ao Senado. Os petistas ainda vão esperar pelo MDB e PDT, antes de fechar sua ata? Mesmo com Confúcio Moura já oficializado como candidato único ao Senado por pelo menos emedebistas e petistas, falta ainda a decisão final sobre Acir Gurgacz. Até 5 de agosto se terá a resposta definitiva, quando ocorre o prazo final para o fechamento das convenções.

Em 1º de agosto, sábado, será a vez do PSD, com aliança formalizada com a Federação PRP/Solidariedade e o Avante. Adailton Fúria será oficializado como candidato ao Governo, com Everton Leoni de vice. O candidato único ao Senado será Luís Fernando da Sefin. A convenção acontecerá na casa de shows Vila Privilege, antiga Talismã, a partir das 18 horas.

A próxima grande convenção será a da Federação União Brasil/Progressistas, com Hildon Chaves encabeçando a chapa ao Governo, com o deputado Cirone Deiró como vice. Sílvia Cristina e Mariana Carvalho representarão o grupo político na disputa pelo Senado. Será no dia 3 de agosto, segunda-feira próxima, a partir das 18 horas, no auditório da Unopar, no bairro Lagoa.

NADA DE CRISE: SCHEID FICA COM O NÚMERO 222 AO SENADO; LÚCIO MOSQUINI COM O 2222 À CÂMARA E JEAN MENDONÇA COM 22222

A paz voltou à coligação PL/ Novo/Podemos, comandada pelo senador Marcos Rogério. Na convenção, o candidato ao Senado Bruno Scheid não participou da festa no palco principal, porque não aceitava perder o número 222, que, segundo alegava, tinha sido prometido a ele. O caso acabou, contudo, sendo resolvido na base do acordo e do diálogo.

Durante o evento, havia sido ventilado que o número que obviamente lembra Jair Bolsonaro, seria de Fernando Máximo. Bruno não topou. A crise, contudo, durou apenas algumas horas. Quando a ata da convenção foi encaminhada ao TRE, lá estava Bruno Scheid, "dono" do número 222. Fernando Máximo vai ser o 221. Tudo em paz, portanto!

Outro destaque envolveu o 2222 para deputado federal. O número havia sido do então candidato a deputado federal Luiz Cláudio, na eleição passada, mas agora ficou com um dos nomes mais fortes da coligação: o atual deputado Lúcio Mosquini, que busca o quarto mandato. Quem ficou com o 22222 para deputado estadual foi Jean Mendonça.

PL, Novo e Podemos também oficializaram suas nominatas tanto para a Câmara Federal quanto para a Assembleia Legislativa. Entre as mulheres, apenas para citar alguns nomes, estão a atual deputada Cristiane Lopes; a juíza aposentada Euma Tourinho e a líder dos garimpeiros, Tânia Sena, ambas do Podemos de Léo Moraes para o Congresso, além de Sofia Andrade, do PL.

JUSTIÇA ELEITORAL DECLARA GUERRA ÀS FAKE, ÀS FRAUDES NAS COTAS DAS MULHERES E AOS GABINETES DE ÓDIO

Guerra à desinformação e às Fake News; fiscalização duríssima contra as falcatruas nas cotas de gênero, ou seja, nas candidaturas femininas, repetidamente feitas pelos partidos; ataques chamados de misoginia, contra elas; o chamado gabinete do ódio, com ataques contra os adversários, com a Polícia Federal nas investigações. Estes são alguns dos aspectos que o Ministério Público Eleitoral vai fiscalizar e o TRE dará duras respostas, nesta eleição.

Embora algumas orientações possam cheirar a censura (como por exemplo colocar em dúvida as urnas eletrônicas) um encontro entre donos de veículos de comunicação e jornalistas da Capital com o presidente do TRE, dr. Raduan Miguel; vários magistrados que atuarão nas eleições e o representante da Procuradoria Eleitoral, foi bastante proveitoso.

As informações sobre o que pode e o que não pode nesta eleição; como os dirigentes de partidos e os candidatos devem usar corretamente o momento democrático; como a imprensa pode contribuir com um processo eleitoral de qualidade; como vão atuar a Procuradoria e Justiça, dentro do contexto da legislação em vigor e trocas de informações importantes sobre o processo democrático, foram a tônica do encontro.

Embora algumas colocações pudessem parecer algum tipo de pressão ou advertências sobre a imprensa, na verdade, na maioria das questões abordadas, o cerne dos temas abordados foram de interesse público. Os jornalistas ouviram das autoridades, as orientações em que eles podem ajudar a aprimorar a qualidade do pleito.

Destaque-se, por absoluta justiça, a preocupação do presidente do TRE, desembargador Raduan Miguel, em aproximar a Justiça Eleitoral da mídia rondoniense e, mais do que isso, fazê-lo com a maior transparência, como os temas relacionados com as eleições merecem. Raduan, aliás, tem sido um exemplo para a Magistratura e um defensor intransigente da liberdade de informação, desde que, claro, respeitados os preceitos legais.

A URNA ELETRÔNICA DESNUDADA: EQUIPAMENTO FOI ABERTO E MOSTRADO AOS JORNALISTAS

Um dos principais momentos do encontro entre magistrados, Procuradoria Eleitoral e jornalistas, na sexta-feira, no TRE, foi uma demonstração técnica de como funciona a urna eletrônica. Mais que isso, ela foi desmontada, parte por parte, com explicações detalhadas de como cada peça, cada detalhe. Foi uma aula explícita, detalhada, sem censura, mostrando cada aspecto interno da urna que o eleitorado vai usar no primeiro e no segundo turnos da eleição.

A demonstração feita pela secretário de Tecnologia, Informação e Comunicação do TRE, Eduardo Gil, foi como uma aula comum sobre tema ainda desconhecido. Gil utilizou um palavreado acessível, permitindo que os jornalistas presentes, que desconheciam detalhes do equipamento, o conhecesse inclusive na sua "alma", ou seja, na área de armazenamento de dados.

A intenção, além da questão pedagógica, foi obviamente e mais uma vez demonstrar a absoluta segurança das urnas. Nesta eleição, já estão devidamente guardadas e protegidas algo em torno de 5.400 urnas que serão utilizadas.

O encontro com os jornalistas, portanto, deu ênfase à questão da vigilância contra desinformação, Fake News e vários outros crimes, enfatizada pelo procurador federal Leonardo Caberlon, mas deu também a oportunidade aos jornalistas de conhecerem, por dentro e por fora, todo o sistema das urnas eletrônicas.

Foram aulas importantes, para quem sempre procura, ávido, por aprender um pouco mais. Como o está, sempre, o velho jornalista, responsável por este Blog.

GOVERNADOR FALA DA SUA VIAGEM À CHINA E DESTACA AVANÇOS TECNOLÓGICOS QUE PODEM CHEGAR A RONDÔNIA NUM FUTURO PRÓXIMO

Não há maiores detalhes, porque o assunto não faz parte do noticiário comum, distribuído pelo Governo do Estado. Mas, sabe-se de resultados das viagens internacionais do governador Marcos Rocha por vídeos que ele divulga em suas redes sociais. Foi o que aconteceu novamente, em relação à sua recente viagem à China.

Marcos Rocha comemora que a Província de Guizhou, é mais um irmão de Rondônia, como já o é Arica, no Chile e Beni, na Bolívia. E destaca que a decisão vai facilitar o acesso de Rondônia a uma região chinesa de grandes produções agrícolas, mas, mais que tudo, de alta tecnologia.

O Governador garantiu ainda que "Guizhou tem uma tecnologia tremenda, uma Big Data extremamente forte, onde o conhecimento tem levado este Estado a patamares impressionantes aqui na China e também no mundo"!

Disse, ainda, que "Rondônia não poderia ficar de fora. Fizemos este contato. Agora assinamos o pacto de irmandade com o governo local. Dessa forma, levaremos tecnologia para Rondônia; ampliaremos nossa capacidade de produção e, ainda, traremos também produtores nossos para conhecerem. Virão pessoas da China para conhecer Rondônia".

"Fizemos também parceria com a Educação - diz ainda – "onde nossos alunos poderão aprender muito mais sobre tecnologia. Também penso numa Rondônia extremamente evoluída".

Rocha lembrou que foi mais um ano "de negociações intensas, para que pudéssemos chegar a estes acordos". Segundo ele, os próximos governos do Estado "lucrarão muito com tudo isso", lembrando que os nossos alunos aprenda,, através da Inteligência Artificial, melhorar nossa produção.

"Rondônia pode chegar a patamares nunca antes pensados", destacou, concluindo que "quem pensa grande tem que pensar assim"! Destacou que a China, com seus 1 bilhão e 400 milhões de habitantes pode ser um grande parceiro de negócios com nosso Estado e, ainda, que defendeu a produção da nossa carne e o comércio com nosso principal cliente, que são os chineses.

FLÁVIO BOLSONARO OFICIALIZADO: O PAI PRESENTE POR INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL; A MADRASTA E OS IRMÃOS POR VÍDEO E MILEI O DESTAQUE

Jair Bolsonaro participou na convenção do PL, mas apenas através da Inteligência Artificial. Um vídeo seu, protestando contra sua condenação e pedindo apoio à eleição do filho foi um dos destaques, neste sábado. Mas, a grande atração, com presença física, na verdade, foi o presidente da Argentina, Javier Milei, que fez um duro discurso contra a esquerda e protestou por ter sido proibido de visitar seu amigo, o ex-Presidente brasileiro, "condenado injustamente", disse ele.

Convidado de honra da convenção, o presidente Milei fez um discurso em defesa da liberdade econômica e com ataques ao socialismo. Ao agradecer o convite de Flávio Bolsonaro, afirmou que o Brasil vive uma disputa entre "a liberdade" e a continuidade de um modelo de "submissão" e disse que o resultado da eleição terá consequências pelas próximas décadas.

Recém reconciliada com o enteado, Michel Bolsonaro não esteve pessoalmente na convenção, mas gravou vídeo de apoio. Os dois irmãos de Flávio também participaram por vídeo. Eduardo está exilado nos Estados Unidos, onde esta semana recebeu o Green Card para viver como perseguido político naquele país.

Flávio teve sua candidatura à Presidência confirmada, embora ainda não tenha anunciado o nome do seu vice. "Vamos vencer essa eleição, soltar Bolsonaro e anistiar os presos de 8 de janeiro", afirmou o Presidenciável, durante seu discurso.

Rondônia esteve presente com os dois senadores do PL (Marcos Rogério e Jaime Bagattoli) e com os candidatos ao Senado, Bruno Scheid e Fernando Máximo.

Como a ata da convenção tem apenas 48 horas para ser entregue à Justiça Eleitoral, a indicação do nome do vice ficará em aberto. A decisão terá que ser anunciada até o dia 5 de agosto próximo.

CRUELDADE E PERVERSIDADE: OS DEDOS DA PROFESSORA MORTA SÃO USADOS PARA ROUBAR SEU DINHEIRO

Enquanto o governo brasileiro, com apoio da maioria do Congresso, passa pano e a mão na cabeça de facções terroristas e assassinos, tornando-os "vítimas da sociedade" e criando leis para protegê-los, só aumenta a crueldade dos bandidos. Os crimes são cada vez mais violentos e terríveis, apavorando as pessoas de bem, que assistem os autores sendo presos e, muitas vezes, pouco tempo depois, livres, leves e soltos.

Mais uma destas ações que se assemelham aos mais assustadores filmes de terror foi registrada no país, na pequena cidade de Santa Rita de Cássia, no oeste da Bahia. Uma professora aposentada, com uma pequena fazenda de gado, foi trucidada e quatro dedos das suas mãos arrancados para que os assassinos pudessem usá-los em caixas eletrônicos, retirando dinheiro das contas da vítima. Uma afilhada da professor planejou o crime, com outros três asseclas.

Os dedos arrancados do cadáver da vítima foram usados nos dias seguintes para a realização de três saques em caixas eletrônicos de um banco. Um total de 18 mil reais foram retirados. A ação foi filmada por câmeras de segurança, o que ajudou a polícia a identificar os autores.

O que fazer com gente que pratica este tipo de perversidade? Todos foram presos, mas o que acontecerá daqui em diante? A desumanidade logo será esquecida, porque em seguida virá outro crime igual ou pior, ocupando o espaço no noticiário. Como o Brasil não tem pena de morte, os assassinos serão condenados, mas com a condescendência das leis, receberão todos os benefícios que gente cruel recebe.

A não ser algumas poucas pessoas da família, ninguém mais lembrará da vítima. O crime, por mais terrível que seja, ainda compensa no Brasil!

PERGUNTINHAS

Você sabia que Rondônia foi um dos sete Estados brasileiros que registraram aumento nos índices de Mortes Violentas Intencionais em 2025, segundo o 20º Anuário Brasileiro de Segurança Pública? E que, enquanto o Brasil reduziu esse tipo de crime, o estado teve alta de 7,5 por cento em relação a 2024?