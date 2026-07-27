Caiado aparece como adversário mais competitivo contra Lula em eventual segundo turno, aponta BTG/Nexus

Por Redação | Rondônia Dinâmica

Publicada em 27/07/2026 às 10h26

O ex-governador de Goiás, Ronaldo Caiado (PSD), aparece como o adversário mais competitivo contra o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) entre os cenários de segundo turno testados pela pesquisa BTG Pactual/Nexus, divulgada nesta segunda-feira (27).

Na simulação entre os dois, Lula registra 45% das intenções de voto, enquanto Caiado alcança 43%. A diferença de dois pontos percentuais é a menor entre todos os confrontos apresentados pelo levantamento e está dentro da margem de erro da pesquisa, configurando empate técnico.

O desempenho representa um avanço de Caiado na comparação com a rodada anterior, divulgada em 13 de julho. Na ocasião, Lula aparecia com 47% e o governador de Goiás tinha 38%. Agora, o presidente recuou dois pontos, enquanto Caiado avançou cinco pontos percentuais.

Nos demais cenários, Lula também aparece numericamente à frente. Contra Flávio Bolsonaro (PL), o placar é de 47% a 43%; diante de Romeu Zema (NOVO), de 46% a 42%; e, contra Renan Santos (MISSÃO), de 47% a 39%. Entre os nomes testados, portanto, Caiado é o único que reduz a distância para Lula a dois pontos percentuais.

Apesar da competitividade no segundo turno, Caiado permanece distante dos dois primeiros colocados na disputa inicial. No cenário estimulado de primeiro turno, Lula lidera com 42%, seguido por Flávio Bolsonaro, com 33%. Caiado aparece em terceiro, com 6%, à frente de Renan Santos, que tem 5%, Romeu Zema, com 3%, Augusto Cury, com 2%, e Cabo Daciolo, com 1%. Brancos, nulos ou nenhum somam 6%, enquanto 2% não souberam ou não responderam.

No levantamento espontâneo, quando os nomes dos candidatos não são apresentados aos entrevistados, Lula tem 36%, Flávio Bolsonaro aparece com 27% e Caiado registra 2%. Outros candidatos somam 8%, enquanto 19% não souberam responder e 8% disseram que votariam em branco, anulariam ou não escolheriam nenhum dos nomes.

A pesquisa também mediu o potencial de voto e a rejeição dos candidatos. Caiado tem 5% que afirmam ser ele o único nome em quem votariam e 34% que poderiam escolhê-lo, mas também consideram outro candidato. Outros 29% dizem que não votariam nele de jeito nenhum, enquanto 31% afirmam não conhecê-lo.

Lula apresenta potencial de voto de 50%, formado por 37% que votariam somente nele e 13% que poderiam escolhê-lo, mas também admitem outro nome. A rejeição ao presidente é de 48%. Flávio Bolsonaro soma potencial de 46%, com 25% de voto exclusivo e 21% de voto possível, além de rejeição de 50%.

O levantamento ouviu 2.004 eleitores por telefone entre os dias 24 e 26 de julho de 2026. A margem de erro é de dois pontos percentuais, para mais ou para menos, com nível de confiança de 95%. A pesquisa está registrada no Tribunal Superior Eleitoral sob o número BR-01489/2026. Os resultados também foram publicados pela Nexus em sua página oficial.