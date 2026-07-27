Caiado aparece como adversário mais competitivo contra Lula em eventual segundo turno, aponta BTG/Nexus
Por Redação | Rondônia Dinâmica
Publicada em 27/07/2026 às 10h26
Nos acompanhe pelo Google News

O ex-governador de Goiás, Ronaldo Caiado (PSD), aparece como o adversário mais competitivo contra o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) entre os cenários de segundo turno testados pela pesquisa BTG Pactual/Nexus, divulgada nesta segunda-feira (27).

Na simulação entre os dois, Lula registra 45% das intenções de voto, enquanto Caiado alcança 43%. A diferença de dois pontos percentuais é a menor entre todos os confrontos apresentados pelo levantamento e está dentro da margem de erro da pesquisa, configurando empate técnico.

O desempenho representa um avanço de Caiado na comparação com a rodada anterior, divulgada em 13 de julho. Na ocasião, Lula aparecia com 47% e o governador de Goiás tinha 38%. Agora, o presidente recuou dois pontos, enquanto Caiado avançou cinco pontos percentuais.

Nos demais cenários, Lula também aparece numericamente à frente. Contra Flávio Bolsonaro (PL), o placar é de 47% a 43%; diante de Romeu Zema (NOVO), de 46% a 42%; e, contra Renan Santos (MISSÃO), de 47% a 39%. Entre os nomes testados, portanto, Caiado é o único que reduz a distância para Lula a dois pontos percentuais.

Apesar da competitividade no segundo turno, Caiado permanece distante dos dois primeiros colocados na disputa inicial. No cenário estimulado de primeiro turno, Lula lidera com 42%, seguido por Flávio Bolsonaro, com 33%. Caiado aparece em terceiro, com 6%, à frente de Renan Santos, que tem 5%, Romeu Zema, com 3%, Augusto Cury, com 2%, e Cabo Daciolo, com 1%. Brancos, nulos ou nenhum somam 6%, enquanto 2% não souberam ou não responderam.

No levantamento espontâneo, quando os nomes dos candidatos não são apresentados aos entrevistados, Lula tem 36%, Flávio Bolsonaro aparece com 27% e Caiado registra 2%. Outros candidatos somam 8%, enquanto 19% não souberam responder e 8% disseram que votariam em branco, anulariam ou não escolheriam nenhum dos nomes.

A pesquisa também mediu o potencial de voto e a rejeição dos candidatos. Caiado tem 5% que afirmam ser ele o único nome em quem votariam e 34% que poderiam escolhê-lo, mas também consideram outro candidato. Outros 29% dizem que não votariam nele de jeito nenhum, enquanto 31% afirmam não conhecê-lo.

Lula apresenta potencial de voto de 50%, formado por 37% que votariam somente nele e 13% que poderiam escolhê-lo, mas também admitem outro nome. A rejeição ao presidente é de 48%. Flávio Bolsonaro soma potencial de 46%, com 25% de voto exclusivo e 21% de voto possível, além de rejeição de 50%.

O levantamento ouviu 2.004 eleitores por telefone entre os dias 24 e 26 de julho de 2026. A margem de erro é de dois pontos percentuais, para mais ou para menos, com nível de confiança de 95%. A pesquisa está registrada no Tribunal Superior Eleitoral sob o número BR-01489/2026. Os resultados também foram publicados pela Nexus em sua página oficial. 

Ronaldo Caiado Lula Flávio Bolsonaro eleições 2026 pesquisa eleitoral BTG Pactual Nexus segundo turno intenção de voto Presidência da República empate técnico Romeu Zema Renan Santos TSE
Imprimir imprimir