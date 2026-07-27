MDB lança Pedro Abib como candidato ao governo de Rondônia

Por G1

Publicada em 27/07/2026 às 09h30

O Movimento Democrático Brasileiro (MDB) confirmou a candidatura de Pedro Abib ao governo de Rondônia. A decisão foi tomada durante convenção realizada neste sábado (25), em Porto Velho.

Outras candidaturas aprovadas na convenção:

Confúcio Moura (MDB) para o Senado.

Ao ter a candidatura oficializada, Pedro Abib afirmou que pretende fortalecer as políticas públicas, mudar a matriz econômica de Rondônia e investir na área social. Segundo ele, a proposta é discutir o futuro econômico do estado.

“Não adianta estarmos num estado que cresce economicamente, mas que não reverte o crescimento em vida digna para as pessoas, em desenvolvimento para as pessoas. Vamos discutir política com seriedade, vamos entender os problemas de Rondônia, potencializar o nosso setor produtivo, o nosso campo de Rondônia”, disse.

Calendário de convenções

As convenções são os eventos em que os filiados dos partidos se reúnem para escolher os candidatos nas eleições. A data limite é 5 de agosto.

Na sequência, os nomes devem ser registrados no Tribunal Superior (TSE) até o dia 15 de agosto. A campanha eleitoral começa oficialmente no dia seguinte.

Nas eleições deste ano, em 4º de outubro, os brasileiros vão votar para:

presidente;

governador;

Senado (duas vagas por estado);

deputado federal;

deputado estadual;

deputado distrital (apenas no texto do DF).

Trajetória de Pedro Abib

Pedro Abib Hecktheuer é doutor em Direito e em Ciência Jurídica, mestre em Direito e também formado em Medicina Veterinária.

Atualmente, é vice-reitor e diretor administrativo da Faculdade Católica de Rondônia, onde desenvolve atividades ligadas à gestão universitária, ao ensino e à pesquisa. Esta será a primeira vez que disputará um cargo político.

Ao longo da carreira, participou de projetos voltados à educação superior, pesquisa científica e desenvolvimento regional, além de atuar como professor e pesquisador nas áreas de direitos fundamentais, políticas públicas e sustentabilidade.