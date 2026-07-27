Três são presos em operação da Polícia Militar em Ji-Paraná

Por rondoniatual.com

Publicada em 27/07/2026 às 09h00

A manhã deste domingo (26) começou com uma grande ação da Polícia Militar em Ji-Paraná. Durante uma operação realizada na K-0, no bairro Valparaíso, os policiais capturaram uma mulher foragida da Justiça, prenderam outros dois homens e ainda recuperaram uma motocicleta Honda Fan com registro de roubo.

A mulher possuía mandado de prisão em aberto e responde pelos artigos 33 e 35 da Lei de Drogas, referentes aos crimes de tráfico de entorpecentes e associação para o tráfico.

O veículo foi localizado em poder de outro homem no bairro Jardim Flórida; e ele já responde por tráfico de drogas, havia sido preso recentemente e utiliza tornozeleira eletrônica. Além dos processos que já responde, ele também deverá responder pelo crime de receptação.

A motocicleta Honda Fan foi recuperada e será restituída ao proprietário após os procedimentos legais.

Os três envolvidos foram conduzidos à UNISP, onde ficaram à disposição da autoridade policial.

A ação foi comandada pelo sargento Teodoro e pelo cabo Siqueira, resultando na captura da foragida, na prisão dos dois suspeitos e na recuperação da motocicleta roubada.