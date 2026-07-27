Prefeitura instala novos semáforos nos cruzamentos da Avenida Padre Adolpho Rohl com as Avenidas Marechal Rondon e Dom Pedro I

Por Assessoria

Publicada em 27/07/2026 às 09h11

Prefeitura de Jaru instala novos semáforos nos cruzamentos da Avenida Padre Adolpho Rohl com as Avenidas Marechal Rondon e Dom Pedro I; aparelhos possuem sinalização com tempo de travessia para pedestres

A Prefeitura de Jaru segue ampliando os investimentos em mobilidade urbana e segurança no trânsito. Entre as medidas realizadas, está a instalação de dois novos semáforos em importantes cruzamentos da cidade: um na Avenida Padre Adolpho Rohl com a Avenida Marechal Rondon e outro na Avenida Padre Adolpho Rohl com a Avenida Dom Pedro I.

Os equipamentos são mais modernos e contam com temporizadores para veículos, além de sinalização exclusiva para pedestres, que informa o tempo disponível para a travessia. A tecnologia garante mais segurança, acessibilidade e contribui para a organização do fluxo de veículos e pessoas.

De acordo com o prefeito Jeverson Lima, a implantação dos novos semáforos faz parte do conjunto de ações voltadas à melhoria da infraestrutura viária do município, executadas pela Prefeitura de Jaru em parceria com o Governo de Rondônia, por meio do Departamento Estadual de Trânsito de Rondônia - Detran. “Estamos investindo na infraestrutura de Jaru para que a cidade continue crescendo de forma organizada, com obras planejadas, duradouras e que tragam benefícios concretos para a população”, destacou o prefeito.

Além da instalação dos semáforos, a Prefeitura realiza outras intervenções para melhorar a segurança viária, como a revitalização da sinalização horizontal, com pintura de faixas de pedestres, implantação de rotatórias, delimitação de acessos e adequações em diferentes pontos da malha urbana.

Jeverson reforçou que a participação da população também é indispensável para a melhoria no trânsito de Jaru. “Motoristas e pedestres precisam respeitar a sinalização e agir com responsabilidade para que o trânsito seja cada vez mais seguro para todos”, concluiu.