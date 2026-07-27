MP acompanha denúncias de falta de professores em Escola fa Rede Estadual Costa de Ensino

Por Assessoria

Publicada em 27/07/2026 às 09h01

O Ministério Público de Rondônia (MPRO), por meio da 1ª Promotoria de Justiça de Jaru, instaurou Procedimento Administrativo para acompanhar e fiscalizar as medidas adotadas pelo Poder Público diante das irregularidades apontadas na Escola Estadual Costa Júnior, localizada no município de Governador Jorge Teixeira.

A Portaria de Instauração nº 000084, publicada em 23 de julho de 2026, tem como objetivo monitorar as políticas públicas implementadas para solucionar problemas relatados em denúncia encaminhada à Ouvidoria do MPRO.

Segundo a denúncia, a unidade de ensino enfrenta frequentes ausências de professores, deixando diversas turmas sem aulas e sem a devida reposição do conteúdo, situação que pode comprometer o aprendizado dos estudantes.

Com a instauração do procedimento, o Ministério Público acompanhará de forma continuada as providências adotadas pelos órgãos responsáveis para regularizar a situação e garantir o direito dos alunos ao acesso à educação de qualidade.