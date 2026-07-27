Brasileirão tem tropeço dos líderes; Empate do Santos; Tabelinha Rondoniense ...

Por João Rafael Costa

Publicada em 27/07/2026 às 09h00

Fim de semana de Brasileirão tem tropeço dos líderes e empate do Santos na volta de Neymar. No Tabelinha: investindo no esporte, JIFRO 2026 e destaque no Karatê.

Resultados do Brasileirão: Tropeço do Palmeiras, Empate do Flamengo e Bis de Neymar.

Brasileirão - A 20ª rodada do Brasileirão movimentou o topo da tabela! O líder Palmeiras foi derrotado pelo Atlético-MG por 2 a 1 no Nubank Parque, mas segue na ponta com 44 pontos. O Flamengo empatou em 1 a 1 com o São Paulo no Maracanã e chegou a 38, diminuindo a distância para a liderança.

Nos outros destaques, o Botafogo venceu o Cruzeiro por 1 a 0 no Mineirão, e o Remo superou o Vitória por 2 a 0 em Belém, mantendo a reação no campeonato.

Sábado

Sábado de emoções na abertura da 20ª rodada do Brasileirão! Na Vila Belmiro, Neymar marcou duas vezes — o último de pênalti no fim — e salvou o Santos do vexame no empate por 2 a 2 com a lanterna Chapecoense.

Em Curitiba, o Athletico-PR aproveitou falhas do Internacional, venceu por 2 a 0 e engatou a quarta vitória seguida, firmando-se no G-4. Já no confronto direto contra o Z-4, Vasco e Mirassol ficaram no 1 a 1 em São Januário.

Tabelinha Rondoniense

Karatê Mundial, JIFRO em Ji-Paraná e Novo Campo Society em Chupinguaia.

Society - Incentivo e modernização para o esporte local. A Prefeitura de Chupinguaia deu início à construção de um inédito campo society com grama sintética. Localizado na Avenida Altino Manoel de Oliveira, ao lado do Centro do Idoso, o projeto recebeu um investimento de quase R$ 500 mil, unindo verba estadual e contrapartida municipal.

A nova estrutura visa promover inclusão social, qualidade de vida e servir de palco para treinos e eventos na cidade. Um marco para a comunidade chupinguaiense.

JIFRO - A chama do esporte estudantil está acesa. De 27 a 31 de julho, o Campus Ji-Paraná recebe a fase final do JIFRO 2026. O evento reúne mais de 500 alunos e 100 servidores do Instituto Federal de Rondônia em uma grande celebração da saúde, disciplina e integração.

Além de promover a formação cidadã, o torneio funciona como seletiva para compor as equipes rondonienses nos Jogos da Região Norte (JIFEN) e na etapa nacional. Que vençam os melhores.

Karatê - O karatê de Rondônia no topo do mundo. A jovem Marya Rita, de 16 anos, conquistou o vice-campeonato Mundial Interestilos em Cluj-Napoca, na Romênia. Atleta do projeto social "Treinando Campeões", da Academia Dojo Champions de Vilhena, ela disputou na categoria até 54 kg. A delegação vilhenense ainda garantiu dois terceiros lugares com Augusto Mailho e Vitória de Jesus. Um feito histórico para o projeto que oferece treino gratuito para crianças da rede pública.