Com gol no fim Gazin Porto Velho vence União Cacoalense e decide Rondoniense Sub-20 com o Ji-Paraná

Por FFER

Publicada em 27/07/2026 às 08h20

O estádio Cassolão em Rolim de Moura recebeu a segunda e decisiva partida da semifinal entre União Cacoalense e Gazin Porto Velho, que mostraram bastante concentração durante os 90 minutos, com muito equilíbrio e marcação, com as chances de gols sendo criadas com as bolas paradas com Sorriso do União, com mais volume de jogo algumas chances de gols foram criadas e desperdiçadas pela equipe do União Cacoalense até o último minuto do primeiro tempo, aos 47 minutos o goleiro do Paulo José da Locomotiva fez uma grande defesa evitando o gol do União Cacoalense e segurando o empate sem gols.

Na segunda etapa as duas equipes voltaram à campo e logo aos três minutos Jones quase marcou por cobertura, mas o goleiro Zé do União fez a defesa. Mas nos primeiros 20 minutos foi a única chance de gol da partida, aos 23 Sorriso chutou de fora da área, mas Paulo José segurou firme. Aos 26 a resposta da Locomotiva Jãozinho aparece livre na cara do gol, jogou por cobertura, mas o goleiro Ze fez a defesa. No decorrer da partida as equipes tentaram criar, mas o cansaço foi aumentando, muitos jogadores caindo no gramado e saindo da partida, até que aos 41 minutos numa cobrança de falta do meio de campo, a bola foi levantada na área e Dudu livre na grande área meio sem querer desvia para o gol tirando a chance de defesa do goleiro Zé.

Durante os seis minutos de acréscimos o Gazin Porto Velho segurou bem as tentativas do União Cacoalense, e foi mais perigoso no contra ataque, com o goleiro Zé fazendo boas defesas na meta do Cacoalense. Aos 52 minutos o União Cacoalense construiu um boa chance de empate, pela esquerda de ataque a bola levantada na área e o zagueirão Rircardo do União subiu livre na grande área pra cabecear, pra boa defesa do goleiro Paulo José, e foi só, o árbitro Esthedene apitou o fim da partida aos 53 minutos de jogo.

Com a vitória o Gazin Porto Velho avança pra final, decidindo o título com a equipe do Ji-Paraná, em dois jogos nos próximos fim de semana. O campeão do Rondoniense Sub-20 se garante na Copa do Brasil e na Copa São Paulo de Futebol Júnior.