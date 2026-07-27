Ji-Paraná vence Genus nos pênaltis e avança à final do Rondoniense Sub-20

O Ji-Paraná garantiu classificação para a final do Campeonato Rondoniense Sub-20 ao vencer o Sport Genus por 3 a 1 nos pênaltis. A vaga foi definida após novo empate sem gols no CT do Rondoniense.
Na disputa das penalidades, o Galo da BR converteu todas as cobranças. O Genus, por outro lado, marcou apenas uma vez e acabou eliminado da competição.
Antes da definição, o Ji-Paraná teve a principal oportunidade de abrir o placar no início do segundo tempo. Alan, camisa 10 da equipe, cobrou um pênalti, mas mandou a bola para fora.
O Jipa passou a controlar a posse de bola e assumiu o comando das ações durante a etapa final. Apesar do domínio, a equipe não conseguiu transformar a superioridade em gol, e a classificação precisou ser decidida nas cobranças.
O equilíbrio marcou o primeiro tempo, com forte disputa pela posse de bola e poucas oportunidades claras. Mesmo atuando em seu campo, o Genus não conseguiu impor domínio. Uma expulsão também foi registrada antes do intervalo, mas o placar permaneceu em 0 a 0.
A outra vaga na final será disputada na noite deste sábado, no Estádio Cassolão, em Rolim de Moura. A União Cacoalense recebe o Gazin Porto Velho, e o vencedor do confronto avançará à decisão.
Além do título estadual, o campeão do Rondoniense Sub-20 garantirá vagas na Copa São Paulo de Futebol Júnior e na Copa do Brasil.
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