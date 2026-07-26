Casal é preso com 1 kg de maconha após tentar fugir de abordagem do BPTAR

Por hora1rondonia.com

Publicada em 26/07/2026 às 09h50

Um jovem casal foi preso em flagrante na noite deste sábado (25) após ser flagrado transportando aproximadamente 1 kg de maconha durante uma abordagem realizada por uma equipe do Batalhão de Patrulhamento Tático de Ação e Reação (BPTAR), na Avenida Mamoré, no bairro Aponiã, zona Leste de Porto Velho. A ação ocorreu durante patrulhamento de rotina e terminou com a apreensão de um tablete da droga, além da condução dos suspeitos para a delegacia.

Segundo informações obtidas pelo portal de notícias Hora1Rondônia, os policiais militares faziam patrulhamento ostensivo quando avistaram o casal ocupando uma motocicleta Honda Pop. Ao perceber a aproximação da viatura, os dois demonstraram nervosismo e tentaram fugir, levantando suspeitas da equipe. Os militares iniciaram o acompanhamento e rapidamente deram ordem de parada, conseguindo abordar os ocupantes.

Durante a revista, os policiais localizaram uma sacola de supermercado contendo um tablete de maconha, pesando aproximadamente 1 quilo. Questionados sobre a origem do entorpecente, os suspeitos optaram por permanecer em silêncio e não informaram se a droga havia sido adquirida para comercialização ou se seria entregue a terceiros.

Diante da situação de flagrante, o casal recebeu voz de prisão pelo crime de tráfico de drogas e foi encaminhado à Central de Flagrantes de Porto Velho, onde ficou à disposição da autoridade policial para as providências cabíveis. A motocicleta e o entorpecente também foram apresentados na unidade policial como parte da ocorrência.