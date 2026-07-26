Carlos Magno destaca a importância da agricultura familiar no Dia Internacional do setor

Por Assessoria

Publicada em 26/07/2026 às 09h30

TEIXEIRÓPOLIS (RO) – Celebrado em 25 de julho, o Dia Internacional da Agricultura Familiar chama a atenção para a importância dos milhares de produtores que, diariamente, cultivam os alimentos que abastecem a mesa das famílias rondonienses e movimentam a economia do estado. Em Rondônia, a agricultura familiar é responsável por grande parte da produção de frutas, hortaliças, leite, café, mandioca e outros alimentos consumidos pela população.

Na Linha 16, no município de Teixeirópolis, o agricultor Salvador Araújo representa essa realidade. Em sua propriedade, mantém diversas culturas e acompanha de perto todas as etapas da produção. Para ele, a agricultura familiar vai muito além do sustento da família.

"A gente levanta cedo todos os dias e trabalha faça sol ou faça chuva. É desse trabalho que sai o alimento que chega à mesa de milhares de pessoas. Produzir é um orgulho para quem vive no campo", afirma Salvador.

Durante visitas realizadas a comunidades rurais em diferentes regiões de Rondônia, o ex-deputado Carlos Magno, que tem manifestado a intenção de disputar uma vaga na Assembleia Legislativa nas eleições de 2026, tem conversado com produtores, associações e lideranças locais para ouvir demandas relacionadas ao setor rural. Técnico agrícola de formação, ele afirma conhecer a realidade enfrentada pelos agricultores familiares, que iniciam a jornada ainda de madrugada e convivem diariamente com desafios como produção, comercialização, infraestrutura e acesso às políticas públicas.

Para Carlos Magno, a data é um momento de reconhecimento ao trabalho desenvolvido pelos homens e mulheres do campo. Segundo ele, valorizar a agricultura familiar significa reconhecer a contribuição de milhares de famílias que ajudam a fortalecer a economia de Rondônia e garantem alimentos para a população.

Neste Dia Internacional da Agricultura Familiar, a homenagem é direcionada aos produtores que transformam dedicação e trabalho em desenvolvimento. São eles que, com esforço diário, mantêm viva a vocação agrícola de Rondônia e demonstram que o campo continua sendo uma das maiores forças do estado.