Homem é executado com cinco tiros em residência no Setor 15

Por Rondonianews.com

Publicada em 26/07/2026 às 09h45

Um homem identificado como Guilherme foi morto a tiros na noite deste sábado (25) em uma residência localizada no Setor 15, logo após o restaurante Fim da Picada.

De acordo com as informações preliminares, por volta das 22h00, dois homens chegaram ao imóvel utilizando capacetes. Em seguida, os suspeitos efetuaram diversos disparos de arma de fogo contra a vítima.

Guilherme foi atingido por aproximadamente cinco tiros e morreu ainda no local, antes da chegada do socorro.

Após o crime, os autores fugiram em uma motocicleta, tomando rumo ignorado.

A Polícia Militar foi acionada e isolou a área até a chegada da equipe da Polícia Científica, responsável pelos trabalhos periciais. O corpo foi removido pela funerária de plantão após a conclusão da perícia.

A Polícia Civil deverá instaurar inquérito para investigar a motivação do homicídio e identificar os autores do crime. Até o momento, ninguém foi preso.