Samuel Costa participa da convenção do PDT e destaca construção de bloco político para as eleições de 2026

Por Assessoria

Publicada em 26/07/2026 às 09h30

O candidato ao Governo de Rondônia pelo PSB, Samuel Costa, participou neste sábado da convenção estadual do PDT, realizada na sede do diretório do partido, em Porto Velho. O evento homologou a candidatura do ex-senador Acir Gurgacz ao Senado Federal e reuniu centenas de militantes, lideranças políticas e apoiadores.

Durante a convenção, Samuel Costa destacou a trajetória de Acir Gurgacz, ressaltando sua atuação no Congresso Nacional em defesa de obras estruturantes e investimentos que contribuíram para o desenvolvimento de Rondônia.

“O ex-senador Acir Gurgacz tem uma história marcada pela defesa de importantes obras de infraestrutura para o nosso estado. É uma liderança que deixou contribuições relevantes para Rondônia”, afirmou.

Costa também reafirmou que a candidata do PSB ao Senado Federal é Neidinha Suruí, destacando sua atuação em defesa do meio ambiente, dos povos indígenas e do desenvolvimento sustentável.

“A nossa candidata ao Senado é Neidinha Suruí, que construiu uma trajetória de vida pautada na defesa da Amazônia, da sustentabilidade e dos direitos dos povos originários. É um nome que orgulha o PSB”, disse.

Em seu discurso, o presidente estadual do PSB, Vinícius Miguel, defendeu a construção de uma ampla unidade política sem abrir mão do pragmatismo eleitoral.

“O que está em jogo é a democracia. Precisamos conquistar os corações dos rondonienses com propostas inovadoras, diálogo e um projeto consistente para o futuro do estado”, declarou.

Nos bastidores, PSB e PDT intensificam as conversas para a formação de uma aliança eleitoral em Rondônia. As duas legendas negociam a construção de um bloco político independente para a disputa de 2026, com chapas competitivas para deputado estadual e deputado federal, candidaturas ao Senado Federal e Samuel Costa como candidato ao Governo do Estado.

Caso o entendimento seja consolidado, a aliança buscará apresentar aos eleitores uma alternativa baseada em renovação política, fortalecimento da democracia e propostas voltadas ao desenvolvimento econômico, social e ambiental de Rondônia.