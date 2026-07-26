Homem dá tiro no meio de festa na zona rural de Ji-Paraná

Por rondoniatual.com

Publicada em 26/07/2026 às 09h40

O que era para ser uma festa tranquila terminou em pânico na tarde deste sábado (25), na Linha 4, zona rural de Ji-Paraná.

Segundo testemunhas, um homem se irritou após ser chamado a atenção por pegar espetos da organização sem autorização, foi embora e pouco tempo depois voltou armado com um revólver.

Ao chegar, ele teria efetuado um disparo no meio das pessoas, onde havia várias famílias e crianças, causando correria e desespero. Em seguida, fugiu em um Fiat Palio verde antes da chegada da polícia.

A Polícia Militar fez buscas pela região, mas o suspeito não foi encontrado. O caso será investigado.