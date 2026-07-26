O TEMPO E A TEMPERATURA: Norte terá chuva no extremo norte neste domingo (26)

Por Viviane Bessa

Publicada em 26/07/2026 às 09h20

A Região Norte terá, neste domingo (26), predomínio de nebulosidade, com condições para chuva isolada em parte da região. As instabilidades atuam principalmente sobre áreas do extremo norte da Amazônia, enquanto o sul da região permanece com tempo mais estável e temperaturas elevadas, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).

No Tocantins, a previsão é de poucas nuvens ao longo do dia. Em Palmas, os termômetros variam entre 23°C e 36°C. Nas porções do Bico do Papagaio, Ocidental do Tocantins e Oriental do Tocantins, o tempo também permanece estável, com predomínio de poucas nuvens.

No Pará, a capital Belém terá mínima de 24°C e máxima de 34°C, com muitas nuvens e possibilidade de chuva isolada. Nas regiões do Baixo Amazonas, Marajó, Nordeste Paraense, Sudeste Paraense e Sudoeste Paraense, a previsão indica variação entre períodos de muitas nuvens e áreas com possibilidade de chuva isolada.

No Amapá, Macapá registra temperaturas entre 24°C e 31°C, com muitas nuvens e possibilidade de chuva isolada. A condição também se estende às regiões Norte, Sul e Central do estado.

Em Roraima, Boa Vista terá mínima de 25°C e máxima de 33°C, com muitas nuvens e possibilidade de chuva isolada. Nas regiões Norte, Sul e Central do estado, a previsão indica maior concentração de instabilidades, com ocorrência de pancadas de chuva e trovoadas isoladas em parte do território.

No Amazonas, Manaus terá temperaturas entre 25°C e 33°C, com muitas nuvens e possibilidade de chuva isolada. Nas regiões Norte Amazonense, Centro Amazonense, Sudoeste Amazonense e Sul Amazonense, a previsão aponta predomínio de nebulosidade, com pancadas de chuva e trovoadas isoladas em áreas do norte e do oeste do estado.

Em Rondônia, Porto Velho terá mínima de 21°C e máxima de 35°C, com muitas nuvens. A mesma condição é prevista para as regiões Leste Rondoniense e Madeira-Guaporé, sem previsão de acumulados significativos.

No Acre, Rio Branco registra temperaturas entre 22°C e 34°C, com muitas nuvens. Nas regiões do Vale do Acre e do Vale do Juruá, o céu permanece com bastante nebulosidade ao longo do dia, sem indicativo de chuva expressiva.

5 motivos para acompanhar as previsões do tempo

Agricultura: garantia de uma boa colheita;

Marinha: proteção de marinheiros, navios e passageiros;

Aeronáutica: segurança de pilotos, aeronaves e passageiros;

Pesca: condições favoráveis e seguras para a atividade;

Turismo: garantia de passeios e viagens tranquilas e agradáveis.

Importância das observações meteorológicas no INMET

As observações meteorológicas do INMET são essenciais para previsões em tempo real, estatísticas climáticas e cooperação internacional. Esses dados precisos ajudam a estudar o clima passado e a produzir Normais Climatológicas conforme a Organização Meteorológica Mundial (OMM).

As informações são do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).