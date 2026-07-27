O TEMPO E A TEMPERATURA: Norte terá chuva isolada em parte da região segunda-feira (27)

No Pará, a previsão é de muitas nuvens com chuva isolada em Belém, onde a temperatura varia entre 24°C e 34°C. A instabilidade também alcança o litoral, o nordeste paraense e áreas da Ilha do Marajó, enquanto o sul e o sudoeste do estado apresentam predomínio de muitas nuvens.
No Amapá, Macapá terá muitas nuvens com chuva isolada, com mínima de 24°C e máxima de 32°C. A previsão é semelhante para grande parte do estado, principalmente nas regiões costeiras e no centro-norte.
Em Roraima, Boa Vista registra muitas nuvens com chuva isolada, com temperaturas entre 25°C e 33°C. As condições também se estendem à maior parte do estado, especialmente nas regiões norte e central.
No Amazonas, a previsão é de muitas nuvens com chuva isolada em Manaus, com mínima de 25°C e máxima de 33°C. A instabilidade também atinge o norte e o centro amazonense, enquanto áreas do sudoeste apresentam predomínio de muitas nuvens com pancadas de chuva isoladas.
Em Rondônia, Porto Velho terá muitas nuvens, com temperaturas entre 22°C e 35°C. O mesmo cenário é esperado para a maior parte do estado, com maior cobertura de nuvens nas regiões norte, central e leste.
No Acre, Rio Branco registra muitas nuvens, com mínima de 21°C e máxima de 34°C. Nas demais áreas acreanas, incluindo o Vale do Juruá e o Vale do Acre, a previsão também é de céu com bastante nebulosidade ao longo do dia.
5 motivos para acompanhar as previsões do tempo
- Agricultura: garantia de uma boa colheita;
- Marinha: proteção de marinheiros, navios e passageiros;
- Aeronáutica: segurança de pilotos, aeronaves e passageiros;
- Pesca: condições favoráveis e seguras para a atividade;
- Turismo: garantia de passeios e viagens tranquilas e agradáveis.
Importância das observações meteorológicas no INMET
As observações meteorológicas do INMET são essenciais para previsões em tempo real, estatísticas climáticas e cooperação internacional. Esses dados precisos ajudam a estudar o clima passado e a produzir Normais Climatológicas conforme a Organização Meteorológica Mundial (OMM).
As informações são do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).
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