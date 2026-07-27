O TEMPO E A TEMPERATURA: Norte terá chuva isolada em parte da região segunda-feira (27)

No Pará, a previsão é de muitas nuvens com chuva isolada em Belém, onde a temperatura varia entre 24°C e 34°C. A instabilidade também alcança o litoral, o nordeste paraense e áreas da Ilha do Marajó, enquanto o sul e o sudoeste do estado apresentam predomínio de muitas nuvens.

No Amapá, Macapá terá muitas nuvens com chuva isolada, com mínima de 24°C e máxima de 32°C. A previsão é semelhante para grande parte do estado, principalmente nas regiões costeiras e no centro-norte.

Em Roraima, Boa Vista registra muitas nuvens com chuva isolada, com temperaturas entre 25°C e 33°C. As condições também se estendem à maior parte do estado, especialmente nas regiões norte e central.

No Amazonas, a previsão é de muitas nuvens com chuva isolada em Manaus, com mínima de 25°C e máxima de 33°C. A instabilidade também atinge o norte e o centro amazonense, enquanto áreas do sudoeste apresentam predomínio de muitas nuvens com pancadas de chuva isoladas.

Em Rondônia, Porto Velho terá muitas nuvens, com temperaturas entre 22°C e 35°C. O mesmo cenário é esperado para a maior parte do estado, com maior cobertura de nuvens nas regiões norte, central e leste.

No Acre, Rio Branco registra muitas nuvens, com mínima de 21°C e máxima de 34°C. Nas demais áreas acreanas, incluindo o Vale do Juruá e o Vale do Acre, a previsão também é de céu com bastante nebulosidade ao longo do dia.



5 motivos para acompanhar as previsões do tempo

Agricultura: garantia de uma boa colheita;

Marinha: proteção de marinheiros, navios e passageiros;

Aeronáutica: segurança de pilotos, aeronaves e passageiros;

Pesca: condições favoráveis e seguras para a atividade;

Turismo: garantia de passeios e viagens tranquilas e agradáveis.

Importância das observações meteorológicas no INMET

As observações meteorológicas do INMET são essenciais para previsões em tempo real, estatísticas climáticas e cooperação internacional. Esses dados precisos ajudam a estudar o clima passado e a produzir Normais Climatológicas conforme a Organização Meteorológica Mundial (OMM).

As informações são do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).