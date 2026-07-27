PDT confirma Acir Gurgacz ao Senado e nove candidatos a deputado federal em Rondônia

Por Redação | Rondônia Dinâmica

Publicada em 27/07/2026 às 08h40

O Partido Democrático Trabalhista não homologou candidatos a deputado estadual durante a Convenção Estadual realizada para definir a participação da legenda nas eleições de 2026 em Rondônia. As decisões relacionadas à disputa pelo Governo do Estado, à Vice-Governadoria, às suplências ao Senado e às possíveis coligações também permaneceram em aberto.

A responsabilidade por essas definições foi transferida à Executiva Estadual do PDT. O colegiado recebeu autorização dos convencionais para conduzir as negociações políticas, escolher os nomes da chapa majoritária, incluir ou substituir partidos em eventuais alianças e promover trocas de candidatos, quando necessárias e permitidas pela legislação eleitoral.

Na disputa pela Câmara dos Deputados, nove candidaturas foram homologadas pelo partido. A nominata é formada por Airton Gurgacz, Dra. Cordélia Santana, Professora Elessandra Reis, Josemar da 34, Ygor Requenha, Ricardo Frota, Nilton Maranhão, Tito Paz e Vera Márcia.

A candidatura do ex-senador Acir Marcos Gurgacz ao Senado Federal também foi confirmada durante o encontro partidário. Ele presidiu a convenção na condição de presidente estadual do PDT.

Realizada em formato híbrido, a reunião contou com dirigentes estaduais, representantes municipais e presidentes de movimentos ligados à legenda. Como apenas uma chapa havia sido inscrita dentro do prazo estabelecido, a homologação ocorreu por aclamação, sem votação secreta.

A direção estadual afirmou que a aprovação demonstrou unidade interna e fortaleceu o PDT para as eleições marcadas para outubro de 2026. Com as candidaturas já definidas, o partido passa a organizar a campanha de Acir Gurgacz ao Senado e dos nove nomes que disputarão cadeiras na Câmara dos Deputados.