Confúcio amplia alianças nos municípios com força da articulação política e resultados em todos 52 munícipios

Por Assessoria

Publicada em 27/07/2026 às 08h50

Experiência política, capacidade de diálogo e entregas ao longo dos últimos anos têm fortalecido as alianças do senador Confúcio Moura com lideranças municipais em todas as regiões de Rondônia. Após ter sua candidatura à reeleição homologada pelo MDB, o parlamentar intensifica a agenda pelo estado e é recebido com manifestações de apoio de prefeitos, vereadores, ex-prefeitos e lideranças que atribuem essa aproximação aos investimentos e recursos destinados aos 52 municípios rondonienses.

A caminhada rumo à reeleição já começou. Homologado neste sábado (25) como candidato oficial do MDB ao Senado, Confúcio Moura inicia uma nova etapa de sua trajetória política embalado por uma intensa agenda de visitas ao interior e por manifestações de apoio que vêm marcando cada encontro com a população.

Nas últimas semanas, o senador percorreu praticamente todas as regiões de Rondônia. Foram agendas em Porto Velho, Ariquemes, Alto Paraíso, Pimenta Bueno, Cacoal, Rolim de Moura, Castanheiras, Novo Horizonte do Oeste, Nova Brasilândia d’Oeste, Alta Floresta d’Oeste, São Felipe d’Oeste, Alto Alegre dos Parecis, Candeias do Jamari, Santa Luzia d’Oeste e Espigão do Oeste.

Em cada município, o cenário se repetiu: recepções calorosas, reuniões com grande participação popular, demonstrações espontâneas de apoio e a presença de prefeitos, vereadores, ex-prefeitos, produtores rurais, empresários, lideranças comunitárias e moradores que acompanham as agendas e reafirmam confiança no trabalho desenvolvido pelo senador.

O fortalecimento desse movimento também se reflete na adesão de novas lideranças políticas ao projeto de reeleição. Prefeitos, vereadores e representantes de diversos segmentos têm declarado apoio a Confúcio Moura, em um processo atribuído à sua reconhecida capacidade de articulação política e ao relacionamento construído ao longo de décadas de vida pública.

Essa rede de alianças tem como base uma trajetória iniciada ainda como prefeito de Ariquemes, consolidada durante dois mandatos como governador de Rondônia e ampliada no Senado Federal. Ao longo desse período, a atuação do parlamentar foi marcada pela destinação de recursos e pelo apoio a investimentos nas áreas de saúde, educação, infraestrutura, agricultura, habitação e desenvolvimento regional, com ações que alcançam os 52 municípios do estado.

Com a candidatura homologada pelo MDB, Confúcio Moura entra oficialmente na disputa pela reeleição respaldado por uma agenda intensa, presença constante no interior e um movimento político que ganha força a cada cidade visitada, impulsionado pela combinação entre experiência, capacidade de articulação e resultados apresentados em benefício dos municípios rondonienses.