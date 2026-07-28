Mariana apoia impeachment de ministros do STF, diz que Flávio é seu candidato e nega que irmão tenha articulado contra Sílvia Cristina: “Não existiu”

Por Redação | Rondônia Dinâmica

Publicada em 28/07/2026 às 09h36

A pré-candidata ao Senado Mariana Carvalho (Republicanos) declarou apoio ao impeachment de ministros do Supremo Tribunal Federal (STF), confirmou que Flávio Bolsonaro (PL) é seu candidato à Presidência da República e negou que seu irmão, o deputado federal Maurício Carvalho (União Brasil), tenha articulado para retirar Sílvia Cristina (PP) da disputa eleitoral. As declarações foram dadas durante entrevista ao podcast Resenha Política, apresentado pelo jornalista Robson Oliveira.

Ao ser questionada sobre a atuação do Senado diante das críticas ao Supremo, Mariana afirmou que a Casa não pode ser reduzida a uma única pauta, mas antecipou sua posição caso pedidos contra ministros sejam analisados. “Se essa pauta do STF vier, pode ter certeza de que hoje eu sou completamente a favor do impeachment de alguns ministros”, declarou. Segundo ela, integrantes da Corte estariam ultrapassando os limites da legislação e avançando sobre atribuições de parlamentares eleitos. A pré-candidata não citou nominalmente quais ministros deveriam ser alvo de processo.

“O Senado é muito maior do que apenas uma pauta, mas, se essa pauta do STF vier, pode ter certeza de que hoje eu sou completamente a favor do impeachment de alguns ministros que têm realmente passado da legislação e tentado ocupar outras cadeiras.”

Mariana também declarou apoio aberto a Flávio Bolsonaro na disputa presidencial. “Flávio Bolsonaro é o meu candidato à Presidência da República”, afirmou. Ela disse manter uma relação próxima e um canal de diálogo com o senador, apesar de o PL já ter definido outros dois nomes para representar o projeto bolsonarista na disputa pelas vagas de Rondônia no Senado. Mariana argumentou que, quando confirmou sua pré-candidatura, as escolhas internas do PL já haviam sido feitas.

“Flávio Bolsonaro é o meu candidato à Presidência da República. Eu entendo que o PL tem um projeto com outros dois candidatos. Isso faz parte, até porque, algum tempo atrás, eu nem candidata ainda era.”

Outro momento de maior polêmica ocorreu quando Robson Oliveira perguntou se Maurício Carvalho teria atuado nos bastidores para impedir a candidatura de Sílvia Cristina. “Não, não existiu isso”, respondeu Mariana. Ela afirmou que o irmão mantém uma boa relação com a deputada e atribuiu as informações a pessoas e grupos políticos interessados em criar a percepção de divisão dentro da aliança. A pré-candidata disse ainda que tem participado de agendas ao lado de Sílvia e que as duas continuam caminhando juntas.

“Não, não existiu isso. O Maurício tem uma relação muito boa. Infelizmente, acho que as pessoas fazem isso para enfraquecer. Até outros grupos políticos acabam fazendo para dizer que aqui o grupo não está unido.”

Apesar da negativa, Mariana admitiu que existem “ruídos” e ajustes no grupo, especialmente diante das movimentações e aparições de integrantes da chapa em eventos de outros pré-candidatos. Ela defendeu, porém, que a aliança permaneça coesa e citou Sílvia Cristina como integrante do mesmo projeto político. Na entrevista, Mariana também apresentou como prioridades a revisão do pedágio da BR-364, a regionalização da saúde e uma atuação mais articulada da bancada federal em defesa de Rondônia.

Assista à entrevista na íntegra: