Prêmio Sebrae de Economia abre oportunidade para pesquisadores de Rondônia

Por sebrae-ro

Publicada em 28/07/2026 às 10h52

Pesquisadores, professores, estudantes de graduação e pós-graduação e especialistas em Economia já podem se inscrever na primeira edição do Prêmio Sebrae de Economia dos Pequenos Negócios. A iniciativa busca estimular a produção científica sobre o empreendedorismo no Brasil e reconhecer estudos que contribuam para o fortalecimento das micro e pequenas empresas (MPEs) e dos microempreendedores individuais (MEIs). As inscrições são gratuitas e seguem abertas até 30 de setembro de 2026.

Para Rondônia, o prêmio representa uma oportunidade para dar visibilidade à produção científica voltada à realidade econômica amazônica. Pesquisas desenvolvidas em instituições de ensino e pesquisa do estado podem contribuir para o aprimoramento de políticas públicas e para o fortalecimento dos pequenos negócios em setores estratégicos, como agronegócio, bioeconomia, turismo, comércio, inovação e desenvolvimento territorial.

Incentivo à pesquisa aplicada

O prêmio reconhecerá artigos científicos inéditos que apresentem propostas e análises sobre o papel dos pequenos negócios no desenvolvimento socioeconômico do país. Os três trabalhos mais bem avaliados receberão premiação em dinheiro, livre de impostos:

1º lugar: R$ 15 mil;

2º lugar: R$ 10 mil;

3º lugar: R$ 5 mil.

Os trabalhos deverão abordar um dos seis eixos temáticos definidos no edital: produtividade, competitividade e inovação; mercado de trabalho, renda e empreendedorismo; acesso ao crédito e serviços financeiros; políticas públicas e desburocratização; desenvolvimento territorial; e financiamento do empreendedorismo.

Conhecimento que fortalece os pequenos negócios

Além de incentivar a pesquisa acadêmica, a iniciativa pretende aproximar universidades, pesquisadores e instituições que atuam no desenvolvimento do empreendedorismo. Em Rondônia, estudos sobre temas como bioeconomia, agricultura familiar, cadeias produtivas do café, cacau, leite, piscicultura e mel, empreendedorismo feminino, inovação e economia digital podem contribuir para ampliar a competitividade dos pequenos negócios e gerar soluções alinhadas às necessidades da região.

Após o encerramento das inscrições, os artigos passarão por uma análise de conformidade técnica. Na sequência, os trabalhos habilitados serão avaliados por uma banca composta por mestres e doutores especialistas em Economia e áreas correlatas.

Entre os critérios de avaliação estão a originalidade, o rigor metodológico, a relevância acadêmica, o potencial de impacto e a aplicabilidade prática das conclusões para o aperfeiçoamento de políticas públicas e das estratégias de apoio aos pequenos negócios.

Premiação

Os vencedores serão anunciados na primeira quinzena de dezembro. A cerimônia de premiação ocorrerá durante o Encontro Nacional de Economia da Associação Nacional dos Centros de Pós-Graduação em Economia (Anpec), em Foz do Iguaçu (PR). A participação pode ser feita por meio do site oficial da premiação.