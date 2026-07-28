Dia do Agricultor celebra quem transforma a terra em alimento e fortalece o desenvolvimento de Porto Velho

Por Jean Carla Costa

Publicada em 28/07/2026 às 10h44

Nesta terça-feira (28) é celebrado o Dia do Agricultor, data que homenageia os homens e mulheres que fazem da terra sua missão de vida e garantem o alimento que chega diariamente à mesa de milhares de famílias. Em Porto Velho, a agricultora Aparecida Pereira de Melo Santos, de 62 anos, moradora do setor chacareiro, resume esse sentimento. "A agricultura é a nossa vida. É daqui que tiramos o sustento da família e temos orgulho de produzir alimentos de qualidade para a população".

Para o prefeito Léo Moraes, reconhecer o trabalho do agricultor é valorizar um dos setores que mais contribuem para o desenvolvimento econômico e social de Porto Velho.

“Cada alimento produzido no campo representa dedicação, trabalho e esperança. Nossa gestão segue investindo em assistência técnica, mecanização e incentivo à agricultura familiar para fortalecer quem produz, gerar oportunidades e garantir mais desenvolvimento para os distritos e para toda a nossa cidade”.

No distrito de Rio Pardo, a cerca de 156 quilômetros da capital, os primos Allielsson Marcelino Carboni e Wesley Vorago da Silva cultivam cinco hectares de melancia das variedades Manchester, Brabba e Dakar.

"A agricultura exige dedicação, mas é gratificante ver o resultado do nosso trabalho chegando à mesa das pessoas. Com apoio e incentivo, conseguimos produzir mais e gerar renda para nossas famílias".

Para o secretário da Semagric, Douglas Bener, valorizar o agricultor é fortalecer a economia e a segurança alimentar do município.

"A Prefeitura, por meio da Semagric, investe em assistência técnica, mecanização, transporte da produção e incentivo à agricultura familiar para fortalecer quem produz."

O secretário adjunto Rodrigo Ribeiro reforça que o compromisso da gestão é ampliar as políticas públicas para garantir mais produtividade, renda e qualidade de vida aos produtores rurais de Porto Velho.