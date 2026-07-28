Terremoto de magnitude 7,1 atinge o Japão e gera alerta de tsunami

Por NOTÍCIAS AO MINUTO

Publicada em 28/07/2026 às 09h56

Um terremoto de magnitude 7,1 foi registrado nesta terça-feira (29) na província de Kumamoto, na ilha de Kyushu, no sul do Japão. Após o tremor, as autoridades japonesas emitiram um alerta de tsunami para áreas costeiras da região.

Segundo a Agência Meteorológica do Japão, citada pela Reuters, o alerta abrange os mares de Ariake e Yatsushiro. As autoridades orientaram a população a permanecer longe do litoral até que a situação seja considerada segura.

O governo japonês também enviou alertas de emergência para os municípios de Kumamoto, Nagasaki, Kagoshima, Fukuoka, Saga, Oita e Miyazaki, todos localizados na ilha de Kyushu.

De acordo com a Associated Press, o terremoto ocorreu às 4h29 (horário de Brasília), a uma profundidade de 10 quilômetros sob o leito do mar.

Até a publicação desta matéria, não havia registro de mortos, feridos ou danos materiais.

