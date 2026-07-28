Prefeitura de Porto Velho inicia capacitação para implantação do Programa Acolhe Mulher

Por Letícia Regis

Publicada em 28/07/2026 às 16h25

Por meio da Coordenadoria de Políticas Públicas para Mulheres (CPPM), vinculada à Secretaria-Geral de Governo (SGOV), e em parceria com a Superintendência Municipal de Tecnologia da Informação (SMTI), a Prefeitura de Porto Velho realiza, nos dias 29 e 30 de julho, das 9h às 17h, no Auditório do Prédio do Relógio, a capacitação da primeira turma que atuará no Programa Acolhe Mulher.

A iniciativa marca o início da fase de testes e estruturação do programa, criado para agilizar e fortalecer a rede de apoio e orientação às mulheres em situação de vulnerabilidade. A proposta une acolhimento humanizado e inovação tecnológica, por meio da assistente virtual VitorIA IA, ferramenta desenvolvida pela SMTI e que está em fase final de implantação.

Durante os dois dias de capacitação, os participantes recebem palestras e orientações práticas com representantes de instituições que integram a Rede de Proteção, como o Ministério Público de Rondônia (MPRO), o Centro de Referência de Atendimento à Mulher (CRAM), o Centro Integrado de Operações Policiais (CIOP) e a Polícia Militar.

A programação inclui temas como escuta qualificada, legislação, protocolos de emergência, comunicação não violenta e simulações práticas dos fluxos de atendimento, preparando as equipes para oferecer um serviço ágil, seguro e acolhedor.

Segundo a equipe da CPPM, a preparação é uma etapa fundamental para garantir a qualidade do atendimento.

"Estamos estruturando nossos fluxos e preparando nossa equipe com muito rigor técnico antes de iniciarmos os atendimentos públicos. Nosso objetivo é garantir que, quando a ferramenta tecnológica estiver disponível, o acolhimento seja rápido, humanizado e seguro para a mulher que precisa de apoio"

Para o prefeito Léo Moraes, investir em proteção às mulheres é investir em dignidade e no fortalecimento das famílias.

"Queremos que toda mulher de Porto Velho saiba que não está sozinha. O Programa Acolhe Mulher nasce para oferecer acolhimento, orientação e um atendimento mais rápido e eficiente, com tecnologia a serviço das pessoas, mas sem abrir mão do cuidado humano. Esse é um compromisso da nossa gestão com a vida, a segurança e o respeito às mulheres", afirmou o prefeito.

O encerramento da capacitação acontece na quinta-feira (30), às 11h, com a entrega dos certificados aos participantes e a presença do prefeito Léo Moraes, reforçando o compromisso da administração municipal com políticas públicas que garantam proteção, dignidade e acolhimento às mulheres porto-velhenses.