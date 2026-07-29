Destaques do Brasileirão; Copa Sul-Americana; Tabelinha Rondoniense ...

Por João Rafael Costa

Publicada em 29/07/2026 às 08h10

Destaques do Futebol: Brasileirão e Copa Sul-Americana. No Tabelinha: Futsal Escolar e Workshop da CBF.

Tudo sobre a rodada do Brasileirão e os confrontos decisivos da Copa Sul-Americana.

Brasileirão - A 21ª rodada promete esquentar os gramados. O líder Palmeiras visita o Vitória no Barradão buscando reabilitação, após tropeço na derrota (1x2) em casa, no meio de semana para o Atlético Mineiro. De olho no topo, o Flamengo encara o Internacional no Beira-Rio, aproveitando o momento delicado do Colorado, que soma quatro derrotas seguidas.

Na parte de baixo da tabela, Mirassol e Remo fazem um duelo direto e desesperado para fugir do Z-4 no Maião. Para fechar os destaques, Fluminense e Bahia se enfrentam no Maracanã brigando por vaga no G-4.

Sul-Americana - A Copa Sul-Americana definiu novos classificados na terça-feira (28). O grande destaque foi o Santos, primeiro brasileiro a selar vaga nas oitavas de final. O Peixe voltou a vencer a Universidad Central-VEN, garantindo um 4 a 2 na Vila Belmiro com gols de Miguelito, Gabigol, Gabriel Menino e Rony.

Já o Tigre-ARG também avançou: apesar da derrota por 2 a 1 para o Nacional-URU em casa, levou a melhor no placar agregado por 4 a 2. Restam agora apenas seis vagas em disputa.

Brasileiros hoje

Quarta-feira (29) decisiva nos playoffs da Sul-Americana. Vasco e Red Bull Bragantino entram em campo buscando vaga nas oitavas. Após buscarem empates na ida, quem vencer avança direto — nova igualdade leva aos pênaltis.

Às 18h, o Cruz-Maltino encara o Independiente Medellín em São Januário, após o 2 a 2 na Colômbia. Mais tarde, às 20h30, o Massa Bruta recebe o Sporting Cristal vindo de um 0 a 0. No mesmo horário, o Lanús joga no Peru contra o Cienciano defendendo vantagem de 2 a 0.

Tabelinha Rondoniense

Futsal escolar nos JEBs e curso gratuito da CBF Academy.

Futsal - Orgulho para Rondônia. A equipe feminina de futsal da Escola Moacyr Caramello, de Chupinguaia, sagrou-se campeã da Seletiva Estadual da FEERO. Com uma campanha impecável, marcada por garra e união, as atletas ergueram a taça e colocaram a cidade e o Estado em destaque nacional.

Agora, o time intensifica a preparação para focar na disputa dos Jogos Escolares Brasileiros (JEBs), onde representará o Estado da melhor forma na Capital Federal, Brasília.

WORKSHOP - Atenção, profissionais do futebol rondoniense. Nos dias 29 e 30 de agosto, Ji-Paraná recebe o Workshop em Gestão e Treinamento no Futebol, uma parceria gratuita entre a CBF Academy e a FFER Academy.

O grande destaque do evento presencial é a participação do pentacampeão mundial Edmílson, ex-São Paulo e Barcelona, que compartilhará sua vasta experiência no esporte. O evento é aberto a quem atua na área e quer evoluir na carreira. As vagas são limitadas e as inscrições já estão abertas.