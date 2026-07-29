O TEMPO E A TEMPERATURA: Calor e pancadas de chuva predominam na Região Norte nesta quarta-feira (29)

Por Sophia Maria Duarte Muniz

Publicada em 29/07/2026 às 08h00

A quarta-feira (29) será marcada pelo predomínio de calor e alta umidade na Região Norte. A combinação entre as temperaturas elevadas e a umidade favorece a formação de nuvens carregadas ao longo do dia, mantendo condições para pancadas de chuva em boa parte da região, principalmente durante a tarde e a noite.



No Amazonas, a previsão é de muitas nuvens e pancadas de chuva isoladas ao longo de todo o dia. Em Manaus, os termômetros variam entre 23°C e 35°C. Já em Roraima, o tempo permanece instável, com pancadas de chuva e possibilidade de trovoadas isoladas, especialmente entre a tarde e a noite. Em Boa Vista, as temperaturas ficam entre 25°C e 33°C.



No Pará e no Amapá, o cenário também é de muita nebulosidade. Em Belém, a previsão indica pancadas de chuva isoladas entre a tarde e a noite, com máxima de 34°C. Em Macapá, as instabilidades também ganham força ao longo do dia, mantendo condições para chuva isolada e temperaturas entre 25°C e 33°C.



Em Rondônia e no Acre, o calor continua predominando, mas a umidade favorece pancadas de chuva isoladas principalmente no período da tarde. Porto Velho registra temperaturas entre 23°C e 35°C, enquanto Rio Branco varia entre 23°C e 36°C.



O Tocantins será a exceção da região. O estado terá predomínio de poucas nuvens durante todo o dia, sem previsão de chuva significativa. Em Palmas, a temperatura varia entre 20°C e 36°C, com baixos índices de umidade durante a tarde, exigindo atenção à hidratação e aos cuidados com a exposição prolongada ao sol.

5 motivos para acompanhar as previsões do tempo

Agricultura: garantia de uma boa colheita;

Marinha: proteção de marinheiros, navios e passageiros;

Aeronáutica: segurança de pilotos, aeronaves e passageiros;

Pesca: condições favoráveis e seguras para a atividade;

Turismo: garantia de passeios e viagens tranquilas e agradáveis.

Importância das observações meteorológicas no INMET

As observações meteorológicas do INMET são essenciais para previsões em tempo real, estatísticas climáticas e cooperação internacional. Esses dados precisos ajudam a estudar o clima passado e a produzir Normais Climatológicas conforme a Organização Meteorológica Mundial (OMM).

As informações são do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).