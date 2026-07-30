Luana Piovani choca ao surgir sem roupa:

Por IG

Publicada em 30/07/2026 às 10h44

Aos 49 anos, Luana Piovani deixou os seus quase 6 milhões de seguidores de queixo caído na tarde desta quarta-feira (29), ao compartilhar alguns registros enquanto curtia uma praia de nudismo em Ibiza, na Espanha. Aproveitando o calor europeu, a atriz fez questão de postar alguns cliques especiais.

Pegando os fãs de surpresa, a loira curtiu uma praia de nudismo ao lado de amigas. As imagens que deram o que falar nas redes sociais foram publicadas pela própria atriz nos Stories de seu perfil oficial no Instagram.

Nelas, é possível ver Luana Piovani renovando o bronzeado, deitada sobre uma espreguiçadeira em um chão de pedras, sem qualquer peça de roupa, usando apenas acessórios para completar o visual.

Para que as fotos não fossem derrubadas pelo Instagram, a atriz editou os registros, a crescentando figurinhas de estrela-do-mar, cerejas e maçãs para cobrir as partes íntimas. Na legenda da publicação, ela escreveu: "Praia o que? Repita comigo: pelada!".

Vale destacar que essa não é a primeira vez que a loira compartilha registros em uma praia de nudismo. Em 2024, a famosa publicou algumas fotos curtindo um dia de sol enquanto fazia topless em Ibiza. Na ocasião, ela também compartilhou vídeos acelerados de mergulhos na companhia de amigas.

Uma praia de nudismo, frequentemente associada ao naturismo, é uma faixa de litoral reservada para pessoas que optam por frequentar o local sem o uso de vestimentas. Ainda que o termo "nudismo" se refira diretamente ao ato de estar nu, a prática costuma seguir os princípios do naturismo.

Sendo assim, trata-se de uma filosofia de convivência em harmonia com a natureza, que tem como fundamentos a igualdade, o respeito mútuo e a liberdade corporal, sem qualquer tipo de julgamento.

Embora seja pouco conhecida, a proposta dessas praias é promover o contato com a natureza, a autoaceitação, a desmistificação da nudez e a igualdade. O intuito é proporcionar uma experiência de imersão e liberdade junto ao meio ambiente, sem as restrições impostas pelo uso de roupas.

Para manter o ambiente organizado e respeitoso, os frequentadores, sejam famílias ou grupos de amigos, costumam seguir códigos de ética bastante rígidos. Conheça as regras: