Irã ataca base aérea dos EUA na Jordânia e diz que matou soldados e destruiu jatos F-35

Por G1

Publicada em 30/07/2026 às 10h36

A Guarda Revolucionária do Irã afirmou nesta quinta-feira (30) que atacou uma base aérea dos Estados Unidos na Jordânia, a mesma em que três militares morreram neste mês. O braço militar também alegou que matou soldados norte-americanos e destruiu jatos F-35 na instalação.

"Combatentes da Força Aeroespacial da Guarda Revolucionária atacaram, com vários mísseis balísticos, a rampa de estacionamento e o hangar de manutenção de caças F-35 do inimigo americano na base aérea de Azraq, destruindo completamente três aeronaves F-35 e causando danos severos a outras três. Nesse ataque, vários oficiais, além de pessoal técnico e de manutenção do inimigo, também foram mortos", afirmou o órgão em comunicado.

A base mencionada pelo Irã é mais comumente chamada de Muwaffaq Salti. Os jatos F-35 estão entre os mais modernos do mundo e podem custar até US$ 100 milhões (cerca de R$ 511 milhões) por unidade.

Os EUA não haviam se pronunciado de forma pública sobre o ataque iraniano desta quarta até a última atualização desta reportagem.

A Guarda iraniana disse também que o ataque desta quinta-feira foi uma retaliação a bombardeios feitos pelos EUA contra o território iraniano na noite de quarta, que segundo Teerã, deixou civis mortos e feridos. Além dos civis, três militares da Guarda Revolucionária foram mortos, de acordo com o regime iraniano.

A base de Muwaffaq já havia sido atacada nesta semana, na noite de terça, quando o Irã disparou mísseis balísticos contra o local no que o Exército norte-americano chamou de "ataque surpresa". Os projéteis foram interceptados, segundo os EUA.

No entanto, um outro ataque contra Muwaffaq no último dia 18 matou três militares dos EUA e deixou outros feridos. A mídia norte-americana afirmou que o sistema antimísseis do local falhou e deixou os soldados vulneráveis.

Os EUA e o Irã vêm travando uma nova escalada na guerra entre eles nos últimos dias, após um período de pausa nos ataques. Essa nova etapa inclui trocas de ataques diários e uma expansão que tem afetado outros países no Oriente Médio.

Irã reivindica ataque contra base kuwaitiana

A Guarda Revolucionária iraniana também reivindicou um bombardeio contra uma base militar kuwaitiana de Ali Al-Salem, operada pelo Exército do país, nesta quinta-feira (30).

O Kuwait não havia se pronunciado sobre esse ataque até a última atualização desta reportagem.