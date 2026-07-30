Idoso morre em quarto de motel na zona Leste de Porto Velho

Por hora1rondonia.com

Publicada em 30/07/2026 às 08h50

Uma ocorrência registrada no final da noite desta quarta-feira (29) terminou com a morte de um idoso, ainda não identificado, dentro de um motel situado no bairro Lagoinha, na zona Leste de Porto Velho. O caso mobilizou equipes de emergência e da Polícia Militar, que foram acionadas após a vítima passar mal enquanto estava no estabelecimento acompanhada de uma mulher.

Segundo informações obtidas pelo portal de notícias Hora1Rondônia, os primeiros levantamentos indicam que o homem teria apresentado um mal-estar após, supostamente, consumir bebida alcoólica em conjunto com medicamentos. A informação, no entanto, deverá ser esclarecida pelas autoridades durante a investigação, já que ainda não há confirmação oficial sobre o que teria provocado a morte.

Uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foi chamada para prestar atendimento ao idoso. Os profissionais realizaram os procedimentos necessários, mas constataram que a vítima já estava sem sinais vitais. Diante da confirmação do óbito, a Polícia Militar foi acionada e realizou o isolamento da área para preservar o local até a chegada da Perícia Criminal.

Após os trabalhos periciais, o corpo foi removido pelo serviço funerário oficial e encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML). Exames de necropsia deverão apontar a causa exata da morte e poderão esclarecer se houve alguma relação entre o consumo de álcool e medicamentos e o mal súbito que antecedeu o óbito. A identidade do idoso e demais circunstâncias da ocorrência ainda deverão ser esclarecidas pelas autoridades.