Dia de Campo da Rural Amazônia difunde agricultura sustentável e fortalece a cafeicultura 

Por CACOAL NOTÍCIAS

Publicada em 30/07/2026 às 14h30

A equipe de gestores e CEO da Rural Sustentável Amazônia promoveu um importante Dia de Campo na Linha 11, Lote 10, na chácara do produtor Ageu Schulz, reunindo agricultores, técnicos, representantes de cooperativas, lideranças do setor de agricultura familiar e convidados especiais para um dia de aprendizado, troca de experiências e demonstração de práticas voltadas ao desenvolvimento sustentável da agricultura amazônica.

O encontro teve como principal objetivo apresentar tecnologias e sistemas produtivos capazes de conciliar aumento da produtividade, preservação ambiental e geração de renda, fortalecendo especialmente a cadeia produtiva do café robusta, uma das principais atividades econômicas de Rondônia.

A programação teve como destaque a palestra ministrada pelo agroecólogo Tiago Ribeiro Lagassi, formado pela Fundação Universidade Federal do Rio Grande do Sul (FURG), que abordou temas relacionados à agricultura regenerativa, ao manejo sustentável das lavouras e aos sistemas agroflorestais como alternativa para garantir maior produtividade e equilíbrio ambiental.

Durante sua apresentação, o especialista demonstrou como o cultivo do café pode ser realizado em consórcio com espécies frutíferas, bananeiras, árvores nativas e plantas de cobertura, entre elas o margaridão, conhecido também como Flor da Amazônia, espécie amplamente utilizada para recuperação da fertilidade do solo, controle da erosão e aumento da matéria orgânica.

Outro tema amplamente discutido foi o controle das principais doenças que afetam a cafeicultura, além de orientações sobre nutrição das plantas, manejo integrado de pragas, conservação do solo, adubação, recuperação de áreas degradadas e boas práticas agrícolas, proporcionando aos produtores informações técnicas que podem ser aplicadas diretamente em suas propriedades.

Fortalecimento das cadeias produtivas da Amazônia

Durante o encontro, os organizadores também apresentaram as ações desenvolvidas pela Rural Sustentável Amazônia, iniciativa que vem atuando para fortalecer a produção sustentável na região amazônica por meio da assistência técnica, capacitação e organização dos produtores rurais.

Entre os principais objetivos do programa está o fortalecimento de seis importantes cadeias produtivas da Amazônia, promovendo desde o cultivo ou manejo dos recursos naturais até a comercialização dos produtos, beneficiando diretamente agricultores familiares, cooperativas e organizações comunitárias.

As cadeias produtivas contempladas pelo projeto são:

Café;

Cacau;

Açaí;

Castanha-do-Brasil;

Pirarucu de manejo;

Peixes redondos.

Além disso, a Rural Sustentável Amazônia trabalha para fortalecer 30 Organizações Socioprodutivas (OSPs), incentivando a organização dos produtores, ampliando o acesso ao mercado, agregando valor aos produtos e promovendo maior competitividade da agricultura familiar.

Os coordenadores destacaram que o projeto incentiva atividades que unem produção e conservação ambiental, demonstrando que é possível produzir mais sem abrir novas áreas de floresta.

Produzir preservando a floresta

Entre as principais atividades incentivadas pela Rural Sustentável Amazônia estão os Sistemas Agroflorestais (SAFs), que integram árvores, culturas agrícolas e espécies frutíferas em uma mesma área produtiva, promovendo maior biodiversidade, recuperação dos solos e melhoria do microclima.

O programa também incentiva o manejo florestal comunitário, permitindo a exploração sustentável dos recursos naturais sem comprometer a preservação da floresta, além do extrativismo responsável de produtos como castanha, açaí e óleos vegetais.

Outra importante frente de atuação é o manejo de fauna nativa, especialmente do pirarucu, aliado ao fortalecimento da aquicultura de espécies amazônicas, contribuindo para geração de renda e conservação dos recursos pesqueiros.

Também foram destacados os benefícios da Integração Lavoura-Pecuária-Floresta (ILPF), sistema que recupera áreas de pastagens degradadas por meio da integração entre agricultura, criação de animais e florestas plantadas, aumentando a produtividade e reduzindo impactos ambientais.

Segundo os organizadores, todas essas ações seguem um mesmo propósito: gerar desenvolvimento econômico, reduzir as emissões de carbono, proteger a floresta em pé e melhorar a qualidade de vida das famílias que vivem no campo.

Lideranças prestigiam o encontro

O evento contou com a presença do presidente da Unicafes, Sandro, cuja instituição vem desempenhando papel importante no apoio às ações desenvolvidas pela Rural Sustentável Amazônia. Para os organizadores, o projeto implantado em Cacoal poderá servir como referência para outras regiões produtoras da Amazônia, ampliando seu alcance e estimulando mais agricultores a adotarem modelos sustentáveis de produção.

Representando a Coopercacoal, participaram o presidente Valdemir Oliveira e o vice-presidente Nildo Pereira, reafirmando o compromisso da cooperativa com iniciativas voltadas ao fortalecimento da agricultura regional e da agricultura familiar.

Também prestigiaram o evento Tatiane Costa, monitora de campo da Rural Amazônia; Adalto Costa, colaborador da instituição; e o jornalista Adair Perin, representando a imprensa cacoalense, registrando todos os momentos da programação. E a presença ilustre com destaque para a doutora advogada Gessica Schulz, filha do anfitrião, que vem vem defendendo causas como o financiamento agricola do Pronaf e outros mais, fazendo valer os direitos do pequeno produtor, prestando as devidas assessorias.

Diversos produtores rurais, técnicos e convidados especiais participaram das atividades, aproveitando a oportunidade para conhecer novas tecnologias, trocar experiências e fortalecer parcerias.

Ao final do Dia de Campo, a avaliação foi bastante positiva. Além de disseminar conhecimento técnico, o evento reforçou que o desenvolvimento da agricultura amazônica depende da união entre inovação, ciência, preservação ambiental e valorização dos produtores rurais, demonstrando que é possível produzir com eficiência, aumentar a renda das famílias do campo e, ao mesmo tempo, conservar os recursos naturais para as futuras gerações.

Parcerias fortalecem o desenvolvimento sustentável na Amazônia

Um dos diferenciais da Rural Sustentável Amazônia é a atuação em rede, reunindo instituições nacionais e internacionais comprometidas com o desenvolvimento sustentável da região amazônica. O programa é resultado de uma ampla cooperação entre governos, organizações da sociedade civil, cooperativas e entidades de assistência técnica, buscando fortalecer a agricultura familiar e as cadeias produtivas da sociobiodiversidade.

A iniciativa integra o Programa Rural Sustentável Amazônia, financiado pelo Fundo Internacional para o Clima do Governo do Reino Unido (UK PACT – Partnering for Accelerated Climate Transitions), com apoio da Embaixada Britânica no Brasil. A execução é coordenada pelo Instituto Brasileiro de Desenvolvimento e Sustentabilidade (IABS), em parceria com instituições públicas e privadas que atuam diretamente junto aos produtores rurais da Amazônia Legal.

O programa conta ainda com a participação de organizações representativas do cooperativismo, associações de produtores, entidades de pesquisa, assistência técnica e extensão rural, além de instituições financeiras e parceiros locais que contribuem para ampliar o acesso dos agricultores às tecnologias sustentáveis, ao crédito rural e aos mercados consumidores.

Em Rondônia, a atuação da Rural Sustentável Amazônia tem sido fortalecida por importantes parceiros, entre eles a Unicafes, cooperativas como a Coopercacoal, organizações socioprodutivas, técnicos de campo, lideranças comunitárias e produtores rurais que acreditam na produção sustentável como ferramenta de desenvolvimento econômico e preservação ambiental.

A proposta vai além da assistência técnica. O programa busca fortalecer 30 Organizações Socioprodutivas (OSPs) e consolidar seis cadeias produtivas estratégicas para a economia amazônica: café, cacau, açaí, castanha-do-brasil, pirarucu de manejo e peixes redondos. O trabalho envolve todas as etapas da produção, desde o cultivo, manejo e extração sustentável até o beneficiamento, agregação de valor e comercialização dos produtos.

Ao incentivar sistemas agroflorestais, manejo florestal comunitário, extrativismo sustentável, recuperação de áreas degradadas e integração entre agricultura, pecuária e floresta, a Rural Sustentável Amazônia demonstra que é possível produzir mais, aumentar a renda das famílias rurais e, ao mesmo tempo, conservar a floresta em pé, reduzir as emissões de carbono e preservar os recursos naturais para as futuras gerações.

Durante o Dia de Campo realizado na propriedade do produtor Ageu Schulz, esse compromisso ficou evidente nas demonstrações práticas e nas palestras técnicas, reforçando que a união entre ciência, cooperativismo, inovação e responsabilidade ambiental representa um dos caminhos mais promissores para o fortalecimento da agricultura sustentável em Rondônia.