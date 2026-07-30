Rolim de Moura mobiliza população para manter o trajeto da Cavalgada limpo e preservar as plantas da Avenida 25 de Agosto

Por Assessoria

Publicada em 30/07/2026 às 14h22

A Prefeitura de Rolim de Moura (RO), por meio da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Urbano (SEMMADU), faz um apelo aos participantes da Cavalgada da Expoagro 2026 para que colaborem com a preservação dos espaços públicos durante o evento, que será realizado no próximo domingo, 2 de agosto.

Durante todo o percurso, a orientação é para que comitivas e o público em geral contribuam para manter o trajeto limpo, realizando o descarte correto de copos, latas, garrafas e demais resíduos produzidos ao longo da cavalgada.

A atenção deve ser ainda maior no canteiro central da Avenida 25 de Agosto, local que tradicionalmente recebe grande concentração de pessoas após a passagem da cavalgada. A SEMMADU pede a colaboração de todos para evitar pisotear, quebrar ou danificar as plantas e mudas existentes no canteiro, preservando a arborização e o paisagismo que embelezam um dos principais cartões-postais da cidade.

A recomendação é que cada participante recolha seu lixo e o descarte em local apropriado, contribuindo para que a limpeza da cidade seja preservada antes, durante e após o evento.

A Prefeitura reforça que a Cavalgada da Expoagro é uma das maiores manifestações culturais de Rolim de Moura e que o sucesso da festa também depende da conscientização de cada participante.