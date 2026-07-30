Regional Estanho conquista avanços em negociações com o Executivo de Cacaulândia

Por SINTERO

Publicada em 30/07/2026 às 14h17

A atuação do SINTERO, por meio da Regional Estanho, resultou em importantes avanços nas negociações com o Executivo Municipal de Cacaulândia, fortalecendo a política de valorização dos profissionais da educação da rede municipal.

Entre as conquistas está a efetivação do pagamento do reajuste do Piso Nacional dos Profissionais do Magistério, correspondente a 5,4%, acrescido do percentual remanescente de 1,44% referente a 2025. O pagamento foi realizado no mês de maio, e o retroativo ao mês de janeiro será quitado no segundo semestre, conforme compromisso firmado pela administração municipal.

Outro avanço obtido foi a concessão do reajuste salarial de 4,26%, referente à recomposição da inflação, para os demais servidores da educação. O reajuste foi implantado na folha de pagamento do mês de março.

Para o SINTERO, os resultados demonstram a importância do diálogo permanente entre o Sindicato e o Executivo Municipal, reafirmando o compromisso com a valorização dos trabalhadores e trabalhadoras em educação.

A Regional Estanho destaca que as negociações terão continuidade, buscando novos avanços que garantam melhores condições de trabalho, valorização profissional e respeito aos direitos da categoria em Cacaulândia.