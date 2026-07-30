Prefeitura divulga cronograma para divulgação de resultado de concurso público

Por Jairo Ardull

Publicada em 30/07/2026 às 14h11

Está previsto para 3 de agosto a divulgação do resultado preliminar da prova objetiva do concurso público da Prefeitura de Ji-Paraná, segundo cronograma da Secretaria Municipal de Administração (Semad). A lista dos aprovados será publicada em jornal de circulação diária e no Diário Oficial do Município (DOM).

De acordo com a Semad, o prazo para as interposições de recursos (ou contestações) do resultado pelo participante ocorrerá entre 4 e 5 de agosto. A decisão será publicada em 18 de agosto. Na mesma data, também serão divulgados os resultados definitivos da prova objetiva e a “preliminar” da avaliação de títulos.

Segundo o secretário da Semad, Robson Gama, os questionamentos relativos ao resultado preliminar da avaliação de títulos vão de 19 a 20 de agosto. A decisão dos recursos será publicada em 9 de setembro, bem como a publicação definitiva desta fase. “É muito importante que o participante acompanhe a publicação de todos os atos pelo www.institutoconsulplan.org.br”, recomendou.

Ele afirmou que não estão descartadas alterações nas datas divulgadas por necessidade administrativa ou da comissão organizadora. “Mas a todo o momento, faremos a divulgação das mudanças que vierem a acontecer para que o candidato não perca nenhum prazo”, assegurou.

O edital do concurso público foi divulgado em 15 de abril de 2026, trazendo 282 vagas imediatas mais cadastro de reserva para as áreas de saúde e educação, para cargos de níveis médio e superior. As provas foram aplicadas, somente no município, em 28 de junho e 12 de julho de 2026.