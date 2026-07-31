Polícia Militar deflagra Operação Caçador em bairros e residenciais

Por Newsrondonia.com

Publicada em 31/07/2026 às 08h50

PORTO VELHO - O quinto Batalhão de Polícia Militar, conhecido como Batalhão Belmont, deflagrou na manhã desta sexta-feira, trinta e julho de dois mil e vinte e seis, a Operação Caçador na capital rondoniense.

A mobilização policial teve início às seis horas, com saída oficial estruturada a partir da sede da unidade militar, localizada na Avenida Amazonas, esquina com a Avenida Guaporé, abrangendo os bairros Cuniã e Agenor de Carvalho.

A operação foi planejada para ser desenvolvida ao longo de um período inicial de dez dias consecutivos de policiamento ostensivo e estratégico. A cada jornada diária, um oficial é designado para assumir o comando geral da operação e conduzir a preleção obrigatória com todo o efetivo empregado.

O momento serve para alinhar as diretrizes operacionais, distribuir as missões específicas, detalhar os pontos de bloqueio nas vias públicas e repassar os alvos previamente mapeados pelo setor de inteligência da corporação, com ênfase especial em orientações de atuação tática voltadas aos residenciais da região.